專才1.48萬租形薈開放式戶

連方I開放式戶1.5萬租出

至於近月入伙的深水埗連方I再錄租賃個案。香港置業分行區域董事方文偉表示，連方I中層E室，實用面積266方呎，開放式間隔，望市景，獲外區專業人士以約1.5萬元承租，實用呎租約56.4元。資料顯示，原業主今年5月才以約682.2萬元一手購入，租金回報約2.6厘。

此外，中原地產分行經理施蒂文表示，啟德嘉峯匯1B座高層E室，實用面積289方呎，1房間隔，望開揚市景，最新以1.68萬元租出，實用呎租58元。業主2020年12月以約765.3萬元購入，持貨約4年，租金回報約2.6厘。嘉峯匯本月至今暫錄約9宗租賃成交，平均實用呎租54元。

另外，中原地產高級分行經理姚枝榮表示，火炭星凱．堤岸5座中層G室，實用面積347方呎，1房間隔，獲區內客以1.83萬元承租，實用呎租約52.7元。業主2021年788萬元一手購入，租金回報約2.8厘。