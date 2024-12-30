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經濟

香港地產

專才1.48萬租形薈開放式戶

【明報專訊】年底前市場仍錄專才來港租樓個案。中原地產副分區營業經理李嘉儀表示，筲箕灣形薈1A座低層A室，實用面積333方呎，開放式間隔，放盤僅3天即獲專才以1.48萬元承租，實用呎租44元。業主早於2016年537萬元一手購入，持貨約8年，租金回報約3.3厘。

連方I開放式戶1.5萬租出

至於近月入伙的深水埗連方I再錄租賃個案。香港置業分行區域董事方文偉表示，連方I中層E室，實用面積266方呎，開放式間隔，望市景，獲外區專業人士以約1.5萬元承租，實用呎租約56.4元。資料顯示，原業主今年5月才以約682.2萬元一手購入，租金回報約2.6厘。

此外，中原地產分行經理施蒂文表示，啟德嘉峯匯1B座高層E室，實用面積289方呎，1房間隔，望開揚市景，最新以1.68萬元租出，實用呎租58元。業主2020年12月以約765.3萬元購入，持貨約4年，租金回報約2.6厘。嘉峯匯本月至今暫錄約9宗租賃成交，平均實用呎租54元。

另外，中原地產高級分行經理姚枝榮表示，火炭星凱．堤岸5座中層G室，實用面積347方呎，1房間隔，獲區內客以1.83萬元承租，實用呎租約52.7元。業主2021年788萬元一手購入，租金回報約2.8厘。

相關字詞﹕嘉峯匯 星凱．堤岸 連方I 專才租樓 形薈

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