新城市廣場料除夕生意雙位數升

受惠深圳「一簽多行」政策

許嘉雯表示，新城市廣場今年除夕，將邀請人氣男團MIRROR小組成員包括Lokman楊樂文、AK江𤒹生、Alton王智德及Frankie陳瑞輝，以及雲浩影（Cloud）與粉絲們一同倒數迎接2025年，當日更再度上演全日無間斷狂歡嘉年華，免費爆谷、棉花糖、40周年主題氣球由中午起大放送、busking、魔術表演及扭波波等。

除夕舉行倒數派對

許又指出，聖誕節及新年假期是消費旺季，今年適逢新城市廣場40周年，商場特別準備了大型除夕倒數活動，以營造歡樂氣氛，鼓勵市民留港消費，遊客盡興暢玩，貫徹香港「無處不旅遊」的理念，以提振消費，帶動商戶生意增長。而針對深圳恢復「一簽多行」政策，新城市廣場亦特別推出「旅客多行密蜜賞」，鼓勵及帶動深圳居民多次往商場消費，以提振商戶的生意額，消費獎賞包括與Alipay合作提供東鐵車費回贈獨家獎賞、憑30日內3張不同日期的電子消費單據累積滿指定金額即可換領萬寧或屈臣氏的禮券等，顧客關注小紅書官方號、點讚及分享，即可換領港式風味棉花糖。