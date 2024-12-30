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經濟

香港地產

傲華今開現樓示範單位 料短期開售

【明報專訊】即將進入2025年，有發展商已急不及待準備推盤。曾於去年中公布價單、但從未發售的協成行筲箕灣東大街傲華，今日首度開放現樓示範單位予傳媒參觀。發展商指出，項目短期內開售，並計劃針對收租客及專才客推出全新置業優惠。

上述傲華原於去年6月以樓花形式推出，當時首張價單折實平均實呎約2.3萬元，惟一直未有公布銷售安排。項目現時已屆現樓，發展商日前為項目舉行亮燈儀式。協成行副董事總經理方添輝表示，隨着美國處於減息周期對香港經濟及樓市有幫助，加上《施政報告》提出多項利好樓市的措施，集團計劃短期開售，並開放現樓單位供預約人士參觀。他又指出，傲華已屆現樓，對收租投資者具一定吸引力，加上新來港的高才和優才都是潛在準買家和準租客，集團現正積極計劃針對目標客群需要的全新置業優惠。

維港‧雙鑽3房1854萬沽 實呎2.8萬雙破頂

至於今年最後一個周末，一手市場共錄約30宗一手成交，較前周末（即本港再度減息後首個周末兩日約76宗成交）跌約六成，而本月迄今整體新盤成交暫錄660宗，較上月全月約990宗少33%。不過，個別新盤錄高價成交，中海外（0688）旗下啟德跑道區維港‧雙鑽昨連售兩伙，其中2B座29樓G室海景戶，實用面積657方呎，3房1套儲物室間隔，以1854萬元售出，實呎28,221元，呎價及售價均創項目標準戶新高。

相關字詞﹕維港‧雙鑽 新盤推售 協成行 傲華

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