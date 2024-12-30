明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

一手全年沽1.58萬伙 3年高 撤辣減息刺激 學者料明年樓市量升價穩

【明報專訊】回顧2024年，受惠今年2月底「撤辣」，以及今年9月美國進入減息周期兩大因素，推高全年一手成交量。綜合市場資訊，截至昨日止今年一手成交逾1.58萬宗，較去年約1.07萬宗升約五成，並連續兩年回升，創3年新高，本地四間發展商賣樓共涉約7340伙，佔整體一手成交量逾四成半，其中新地（0016）銷售額按年更升逾40%，為本年唯一一個套現突破300億元大關的發展商，成為今年「吸金王」。有學者指出，「撤辣」及減息無疑增加市場對一手單位需求，但供應充裕下，料明年樓市仍維持「量升價穩」局面。

明報記者 江俊洋

奉行「月月有樓賣」的新地繼續蟬聯「賣樓王」寶座，今年累售料約2900伙，雖較去年約3500伙少約600伙或約17%，但市場估計，總套現金額卻由去年約250億元升近五成至逾370億元。其中涉906伙的啟德天璽‧天第1期，乘9月減息登場，10月展開4輪銷售，所有價單發售單位均能即日沽清，而項目昨日再以招標形式售出兩伙，其中第3座 （Peak Tower） 45樓A室，4房雙套間隔連私人電梯大堂，實用面積1993方呎，成交價8097.7萬元，實呎40,631元；項目第3座（Peak Tower）已錄52宗招標成交，平均每伙成交金額均逾5200萬元，項目推售3個月累沽約880伙，並突破110億元，成為本年度單一期數最高銷售金額的新盤。

新地全年沽2900伙套370億

至於銷售金額及伙數均居次的會德豐，今年料累售約1770伙，估計套現逾190億元，較去年約1050伙及約160億元，按年分別升約69%及約19%，銷售單位逾半來自今年3月登場的將軍澳日出康城SEASONS系列，兩期累售近960伙，為今年銷售量最多的全新盤，套現近60億元。另集團銷售超級豪宅方面亦取佳績，由九倉（0004）等發展的山頂現樓豪宅MOUNT NICHOLSON第3期，年初以6億元（連雙車位）售出15樓D室、實用面積4579方呎4房大戶，並以實呎13.1萬元創今年一手住宅呎價新高。

橋水高層買ST. GEORGE'S最矚目

事實上，今年市場不乏大額豪宅成交，其中全盤設有64伙、由嘉里（0683）發展的九龍半山龍駒道現樓緹外，今年累沽27伙，套現逾85億元，包括8月以10.28億元售出院墅A，料創九龍屋苑式一手洋房做價紀錄，單位實用面積逾1.1萬方呎，5房5套間隔、連花園等，並以實呎逾9萬元創項目呎價新高。項目累沽32伙，佔項目總數64伙的一半，總成交金額逾97億元，平均實呎約6萬元。

另信置（0083）等合作發展的何文田ST. GEORGE'S MANSIONS，今年累沽57伙，單計第四季沽約32伙，套現逾21億元，令樓盤自2020年迄今共售出100伙，其中全球最大避險基金橋水聯席首席投資官Bob Prince，今年6月以9500萬元購入ST. GEORGE'S MANSIONS一伙實用面積1868方呎的2座中層B室連裝修示範單位，3房雙套間隔，實呎50,857元，為市場矚目成交。

香港都會大學人文社會科學院助理教授馬耀宗表示，今年3月全月一手市場累錄約4200宗成交，為逾25年來按月新高，當時個別全新盤首輪銷售便即日沽清，惟上半年息口仍高企，今年8月一手成交低見約500宗水平，直至美國今年9月起減息，一手交投才重拾升軌。他認為，「撤辣」及減息雖剌激市場需求，但發展商同時以低市價推盤，令整體樓價難見顯著升幅，料明年持續減息下，一手市場將維持量升價穩局面。

相關字詞﹕會德豐 新地 新盤 一手新盤

上 / 下一篇新聞