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經濟
2024年12月30日星期一
股市最前線
協盛成立周大福建築新昌營造廠 與老牌建築商同名 近期遇逆風或影響大計
周大福創建沾手新昌亞仕達 系內風雨多 動作仍不斷
貿發局：印尼可借助港獲更多內地資金
人行：加大幣策調控強度 有降準空間
海螺材料通過上市聆訊
亞盛醫藥獲中證監備案美上市
六大內銀未來兩月派息800億 分析：料推升港元拆息港匯
野村倡內房出清欠債 債務不能無限期滾動
優必選主席與多名股東撤一致行動協議
港商推行針智能手表 傳統時尚兼備
擬推智能戒指心跳帶等 冀建完整穿戴生態圈
張兆聰：製冷劑價強勢 東岳逐步回試高位
港元6個月定存息見3.7厘
人民幣定存高息精選
陳正犖：新一年美元或續偏強
劉思明：港股連跌4年斷纜 重現先低後高走勢
周顯：美股延長交易 港股怎麼辦？
一手全年沽1.58萬伙 3年高 撤辣減息刺激 學者料明年樓市量升價穩
傲華今開現樓示範單位 料短期開售
今年最後周末十大屋苑5成交 7個月低
新城市廣場料除夕生意雙位數升
專才1.48萬租形薈開放式戶
港元6個月定存息見3.7厘
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【明報專訊】港元6個月定存優惠息率有3.7厘，在下次美國減息前，做較長期定存屬吸引。
（請看附圖）
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協盛成立周大福建築新昌營造廠 與老牌建築商同名 近期遇逆風或影響大計
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