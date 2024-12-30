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港商推行針智能手表 傳統時尚兼備

【明報專訊】智能手表自從在10餘年前出現以來，銷量不斷增長。但另一方面，仍然有很多消費者習慣使用行針手表，而且抗拒智能手表那種壞了就換的速食文化。為此，一批香港手表業者嘗試推動傳統手表智能化，合作研發了一種嶄新的智能手表，表盤兼備行針和OLED顯示屏；同時還效法奢侈品牌手表，以提供不設限期的維修服務，來維持其長期價值。

明報記者 薛偉傑

攝影 李紹昌

達騰工業有限公司董事阮重文及錶鋪有限公司創辦人吳家強表示，他們兩人分別在香港鐘表業總會內擔任秘書長和工業部長。在2022年，他們有感傳統手表市場有逐漸萎縮的趨勢，在會內提出，是否可將傳統行針手表的外觀結合智能化的功能，令鍾情和習慣使用實體行針手表的消費者，包括較年長人士，也能享受智能手表的功能；但又摒棄智能手表較受爭議的「快時尚」文化，故提供不設限期的維修服務來維持手表的長期價值。

香港鐘表業總會首次在會內成立智能穿戴委員會，集合一批會員公司研究，他們兩人的公司也成為了牽頭者。經過兩年多研發，共有10餘間公司參與，今年9至10月行針智能手表平台Watch2Care終於向外公開，先後在「香港貿發局香港鐘表展」和「亞洲鐘錶工商業促進研討會」中發表。

Watch2Care智能手表有多個特點。首先，它具備實體的行針，表盤的下半部是OLED顯示屏。平常看行針即可知道時間；用戶若要用智能手表功能（如看短訊，或顯示QR Code等），只需按掣就可令時針和分針暫時撥向上，讓OLED顯示屏亮屏運作。

毋須手機App 可獨立處理多項工作

此外，Watch2Care智能手表還有4G、GPS、藍牙和NFC等功能，並最多可顯示6個地區的時間。至於表殼，則有不鏽鋼和鈦金屬兩種。

Watch2Care其中一個設計概念是，它本身已能夠處理很多工作，包括獨立上網、提供定位資訊，以及電子支付（尚待和各支付平台達成協議）等，毋須借助智能手機。原則上，智能手機只是透過網絡，來方便觀看Watch2Care的部分資訊，以及方便設定其功能（例如地區時間）而已。

阮重文解釋，這種設計的優點是，取得授權生產Watch2Care手表的廠商毋須為了同時支援多個作業系統和不同版本的智能手機，投入大批人力物力去開發手機App。由於毋須經常更新手機App，也吸引一些怕麻煩的傳統手表愛好者試用，尤其是年長人士。至於Watch2Care本身的作業系統，則是他們自行研發的。

長者跌倒 可自動發求助短訊

雖然Watch2Care智能手表未推出市面，但阮重文自己早已使用，連他的父母亦已使用多月。阮重文的父母分別95歲和94歲，是非常活躍的長者，經常打高球和網球，但兩人卻不大懂得使用智能手機。有一次，阮重文的母親獨自打高球時不慎跌倒，他的手機立即就收到其母親的Watch2Care手表發出的求助SMS短訊。他打電話給母親，確認她跌傷不便行走，便通知高球場員工其準確位置。佩戴Watch2Care手表的用戶跌倒，或者長按SOS鍵3秒，手表就會自動向預先設定的親友（最多6人）發出求助SMS短訊，後者已包括了其GPS定位的連結。

阮重文又強調，Watch2Care可獨立完成電子支付。不過，他們希望同時支援多個電子支付平台，但某些平台卻要求獨家合作，所以仍在洽談中。他透露，共有10多間港資公司參與Watch2Care的投資或研發，包括多間手表零部件生產商；Watch2Care的大部分知識產權，由他的家族企業達騰工業持有。至於香港鐘表業總會，雖然不是投資方，但亦向全球業界推薦這個方案。繼「香港鐘表展」後，Watch2Care即將在明年1月初美國的「消費電子產品展」（CES）中展出。

料明年次季推 歐洲或先登場

阮重文預料，Watch2Care明年第二季將正式推出，首個推出的市場未必是香港，最大可能是某些歐洲國家。

[新經濟新天地]

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