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經濟
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海螺材料通過上市聆訊

【明報專訊】水泥外加劑生產商安徽海螺材料科技日前通過港交所（0388）上市聆訊，按初步招股文件，獨家保薦人為中信建投國際。安徽海螺材料科技最早於今年4月2日已獲中證監國際合作司確認其境外發行上市及境內未上市股份「全流通」備案通知書。

據集團披露，截至2024年6月底的上半財年純利為5270萬元（人民幣，下同），按年增37.6%；截至2024年6月底的上半財年除稅前所得溢利為6020萬元，按年增26.2%；截至2024年6月底的上半財年收入按年增6.6%至11.034億元，毛利率為19%。期內淨債務對權益比率為80.8%。安徽海螺材料科技在中國的不同地點擁有11個生產工廠，未來計劃繼續增加在水泥外加劑行業和混凝土外加劑行業的市場份額。

滬上阿姨勁方醫藥申港上市

另外，繼茶百道（2555）後，內地新式茶飲品牌「滬上阿姨」上周五再度入表申請港股IPO。據初步招股文件顯示，在下沉戰略計劃下，截至2024財年上半年集團經營8437間門店，較2023年末的7789間增648間；2024財年上半年錄純利1.68億元，按年減12.3%，期內收入16.58億元，按年增6%；2023財年純利及收入則為3.88億元及33.48億元，分別按年增159.5%及52.3%。

同日入表申請港股上市的還有內地生物科技股勁方醫藥，初步招股文件顯示，在截至2024年6月底的上半財年虧損達4.49億元，較2023財年上半年虧損2.14億元大幅擴大，集團在2023財年虧損亦達5.08億元。2023財年收入7373.4萬元，2024財年上半年未錄得任何收入。

明報記者

[新股]

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