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經濟

人行：加大幣策調控強度 有降準空間

【明報專訊】先前中央經濟工作會議提出需實施「適度寬鬆」的貨幣政策，以及適時減息降準。人民銀行行長潘功勝接受官媒《人民日報》訪問時表示，下一步政策考慮加大貨幣政策調控的強度，提高貨幣政策調控的精準性，有效落實存量政策，加力推動增量政策落地見效。他續指出，自9月份降準政策實施後，銀行業平均存款準備金率（RRR）大概為6.6%，此水平與國際上主要經濟體的央行相比，仍有一定下調空間。

加力推動增量政策落地見效

事實上，潘功勝亦曾於今年9月份提過，當時調低後的RRR水平與國際主要央行相比，仍有一定空間。當時他亦曾表示，至年底前3個月會根據情况，或進一步再下調0.25至0.5個百分點。

本月召開的中央經濟工作會議，將連續實施了14年的「穩健的貨幣政策」轉變為「適度寬鬆」的貨幣政策。報道亦引述中央財辦有關負責人意見指出，宏觀調控基調發生重大變化，主要為考慮當前外部環境變化帶來的不利影響可能加深，而內地經濟運行仍面臨不少挑戰，表示中國具備加大逆周期調節力度的條件和空間，為實現全年目標任務提供強力的政策支撐。

該中央財辦有關負責人續指出，實施「適度寬鬆」的貨幣政策，將進一步發揮好貨幣政策工具總量和結構雙重功能，推動資金更快更多流向實體經濟。而適時減息降準，可保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長，以及價格總水平預期目標相匹配。

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