榮耀股份制改造完成 內媒：適時招股上市

滬上阿姨申上市 半年少賺12%

另外，有兩家公司申請本港上市，由阿里巴巴（9988）前行政總裁衛哲持有股份的滬上阿姨，據灼識諮詢統計於去年底經營中國第四大現製茶飲店網絡。

截至6月30日，滬上阿姨門店網絡比去年底增加8.3%，至8437間。在今年上半年，集團純利跌約12.3%，至1.67億元；但商品成交金額（GMV）升16.8%，至51.29億元，收入升6%，至16.58億元。其毛利升約8.2%，至5.18億元，毛利率升0.6個百分點，至31.2%。該集團擬把將集資所得用於升級自有門店經營管理系統，以及未來5年開設約70間新自營店。

勁方醫藥上半年未有收入

同樣申請本港上市的生物製藥公司勁方醫藥科技有8款候選藥品，其中5款處於臨牀開發階段，商品達伯特通過國家藥監局批准用於治療突變型晚期非小細胞肺癌患者。該集團年內完成新一輪融資約1.95億元，投資者包括亞投資本及華金資本等，石藥集團（1093）持1.65%股權，今年上半年未有收入，虧損擴大至約4.5億元。該集團擬把集資所得用作開發產品及候選藥物。

明報記者