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經濟
香港地產

半山壹號3房 專才5萬承租

【明報專訊】物業買賣市場淡靜，但租務交投仍暢旺，何文田半山壹號新錄專才承租個案，美聯高級分區營業經理馬兆鋒表示，單位為屋苑2期半山徑17號低層，實用面積1137方呎，屬3房套連儲物室間隔，專才心儀屋苑配套齊備，單位間隔合意，以月租5萬元承租，實呎約44元。業主於2009年10月以約1317.3萬元購入，現享租金回報約4.6厘。

MIAMI QUAY本月暫錄3宗租賃

新入伙盤啟德跑道區MIAMI QUAY亦錄得租務成交，中原分行經理施蒂文表示，最新獲承租的單位為3座中層B室，實用面積468方呎，兩房連儲物房間隔，向東北方，以月租2.18萬元租出，實用呎租47元。業主今年5月以1124.5萬元購入單位，持貨半年多，現享2.3厘租金回報。

施氏補充，MIAMI QUAY本月暫錄約3宗租賃成交，平均實用呎租約50元。

維港灣極低層兩房 月租2.25萬

港置高級聯席董事翁嘉慧表示，奧運站維港灣錄兩房戶租務成交，單位2座極低層，實用495方呎，兩房間隔，向東北望內園景，業主早前以月租2.3萬元放租，放盤約10日後，獲外區客洽租，議價後以月租2.25萬元租出，實用呎租約45.5元

據悉，上述租客為情侶，心儀該維港灣單位有靚裝潢，並設全屋家具，睇樓1次後決定承租。業主2011年1月以約483萬元購入，現享回報約5.6厘。

一手市場淡靜，昨日只錄零星成交，由長實（1113）和港鐵（0066）黃竹坑港島南岸Blue Coast II，昨日售出兩伙，據悉買家為外遊旅客，兩姊妹參觀示範約30分鐘後，便斥資3300萬元購入兩個3房單位，呎價約2.27萬元。

長實：一簽多行下參觀人流升

長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，自從香港開放一簽多行後，項目售樓處參觀人流明顯上升，樓市一手及二手交投回復正常，首11個月的一手成交宗數已經超出去年同期約五成，而本港經濟正處於復蘇階段，預料明年經濟增長超過3%。

對於明年樓市走勢，她表示樂觀，並指在減息效應，預料明年全年樓價向上，並計劃短期內上調Blue Coast II的售價約5%。

[香港地產]

相關字詞﹕港鐵 長實 Blue Coast 維港灣 MIAMI QUAY 半山壹號

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