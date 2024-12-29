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經濟

美債息再上 美股三大指數齊跌 重磅科技股捱沽 Nvidia單日挫2%最傷

【明報專訊】美國10年期債息上升，上周五曾高見4.631厘，接近7個月高位，加上比特幣受斬倉潮而急跌，令美股受壓，重磅科技股下跌拖累三大指數齊跌，納指收報19,722點，跌1.49%；標指收報5970點，跌1.11%，道指收報42,992點，跌約0.77%。全周計，三大指數均升，道指累升0.4%，納指及標指分別累升0.8%及0.7%。歐洲三大股市齊升，英國富時100指數收報8149點，升0.16%，德國DAX指數及法國CAC 40指數分升0.68%及逾1%，至19,984點及7355點收市。

全周計Nvidia累升1.7%

在重磅科技股中，Nvidia（英偉達）（美：NVDA）跌2%「最傷」，統計顯示，自11月8日加入道指的8周以來，其中6周的周五收市價均報跌，並且是當日表現最差的成分股，但全周計仍累升1.7%。微軟（美：MSFT）跌1.73%，蘋果 (美：AAPL）跌1.3%，Google母公司Alphabet（美：GOOGL）跌1.45%，亞馬遜 （美：AMZN）跌1.45%。全周計，蘋果連升6周，Alphabet連升5周。

美股1周走資350億美元 兩年最多

美國銀行披露，繼前一周美股創破紀錄的624.5億美元資金流入後，統計截至本月25日的一周，美股資金淨流出350億美元，為2022年12月以來的單周淨流出最大金額。瑞銀環球財富高級投資組合經理Alan Rechtschaffen向外電指出，市場對股市缺乏信心，可能受到大量關稅消息所影響，關注生產力問題。

美匯指數報108.01，跌0.11%。商品方面，紐約原油期貨收市升近1.41%，每桶報70.6美元，本周累升超過1.64%，但現貨黃金下跌0.45%，每盎司收報2621.8美元。

9.25萬人被斬倉 比特幣曾急跌

比特幣價格曾跌3.9%，至約9.3萬美元，外電指出，衍生商品交易所Deribit獲創紀錄的430億美元未平倉合約到期，根據Coinglass數據顯示，曾在24小時內錄9.25萬人被迫斬倉，斬倉總金額2.41億美元。

根據Farside Investors數據，本周美國比特幣現貨交易所買賣基金（ETF）累計淨流出約3.78億美元。比特幣昨曾回升至約9.46萬美元。

恒指夜期收市較現貨平水

另外，本港恒指夜期收報20,090點，較現貨收市平水，而ADR港股比例指數收報19,921點，升0.19%。

至於藍籌美國預託證券方面，騰訊（0700）上周五收市折合港元報416.06元，較港收市跌0.32%，阿里巴巴（9988）折合港元收報82.53元，較港收市升0.22%，美團（3690）折合港元收報154.47元，較港收市跌0.15%。

明報記者

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