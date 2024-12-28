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經濟
2024年12月28日星期六
睇樓手冊
官方樓指連升兩月近1% 首11月挫6.5% 業界籲政府想辦法救經濟 才可真正穩樓市
CCL按周挫0.73% 3個月最大跌幅
「宅男女神」男友1228萬沽昇薈3房 帳賺25%
天璽．海瓏珀山錄成交 共吸金近5300萬
永倫1160萬沽灣仔商廈單位 呎價5000元
內地11月工業利潤跌幅收窄至7% 統計局：撐經濟政策加快推 企業續恢復效益
中國修訂去年GDP 增3.4萬億
港股險守2萬 小米炒AI概念創4年新高
越秀18億購香港人壽 交易價7年半跌75%
比亞迪再減價最多11% 迎Tesla降價
小米料5年斥千億研發 轉攻6000元以上手機
A股加快赴港 今年15家已發公告 寧德時代擬發H股 外電稱籌390億
長雄證券被證監罰300萬 涉保薦人缺失
瑞幸咖啡今攻港 5店同步試業
微盟3主要股東 趁高沽3.68%股權
星洲上市公司617家 20年新低 今年4隻IPO 遠少過大馬印尼
東京通脹增至2.4% 日央行或須考慮加息
輕型車推手 鈴木前會長逝世
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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官方樓指連升兩月近1% 首11月挫6.5% 業界籲政府想辦法救經濟 才可真正穩樓市
CCL按周挫0.73% 3個月最大跌幅
「宅男女神」男友1228萬沽昇薈3房 帳賺25%
天璽．海瓏珀山錄成交 共吸金近5300萬
永倫1160萬沽灣仔商廈單位 呎價5000元
內地11月工業利潤跌幅收窄至7% 統計局：撐經濟政策加快推 企業續恢復效益
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星洲上市公司617家 20年新低 今年4隻IPO 遠少過大馬印尼
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