輕型車推手 鈴木前會長逝世

子公司印度市佔率四成

鈴木修1930年生於岐阜縣，原是銀行職員，1958年以第二任社長女婿的身分，進入鈴木公司任職，1978年升任社長，翌年推出Alto輕型車，在市場大受歡迎。2000年，他改任會長，至2021年才卸任，並改任名譽顧問。近年他已交棒給長子，但即使踏入90高齡，他仍每天上班。

他的領導作風以親力親為見稱，每年都會親自視察旗下每個工廠一整天，檢查廠房有沒有成本浪費。為了在汽車業謀求生存，他曾帶領鈴木與美國通用汽車（美：GM）及德國福士（Volkswagen）（德：VOW）等車廠合作，並在2017年與豐田（日： 7203）展開業務合作，至2019年雙方進一步發展為資本合作關係。

（綜合報道）

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