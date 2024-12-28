明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

輕型車推手 鈴木前會長逝世

【明報專訊】鈴木汽車（日：7269）公布，一手將該公司打造成世界知名汽車品牌的前會長鈴木修，因淋巴癌於12月25日逝世，享年94歲。他領導鈴木逾40載，致力推出讓駕駛者能輕鬆駕駛的輕型汽車，主導開發Alto及Wagon R等熱門車型，迄今仍是鈴木的主要產品。他任內又積極拓展海外市場，並於1983年成為首家在印度生產的日本汽車製造商。鈴木的印度子公司Maruti Suzuki，在印度的市佔率約四成，是印度銷量最高的車廠。

子公司印度市佔率四成

鈴木修1930年生於岐阜縣，原是銀行職員，1958年以第二任社長女婿的身分，進入鈴木公司任職，1978年升任社長，翌年推出Alto輕型車，在市場大受歡迎。2000年，他改任會長，至2021年才卸任，並改任名譽顧問。近年他已交棒給長子，但即使踏入90高齡，他仍每天上班。

他的領導作風以親力親為見稱，每年都會親自視察旗下每個工廠一整天，檢查廠房有沒有成本浪費。為了在汽車業謀求生存，他曾帶領鈴木與美國通用汽車（美：GM）及德國福士（Volkswagen）（德：VOW）等車廠合作，並在2017年與豐田（日： 7203）展開業務合作，至2019年雙方進一步發展為資本合作關係。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕福士汽車 通用汽車（GM） 豐田汽車 逝世 鈴木

上 / 下一篇新聞