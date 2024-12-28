輕型車推手 鈴木前會長逝世

【明報專訊】鈴木汽車（日：7269）公布，一手將該公司打造成世界知名汽車品牌的前會長鈴木修，因淋巴癌於12月25日逝世，享年94歲。他領導鈴木逾40載，致力推出讓駕駛者能輕鬆駕駛的輕型汽車，主導開發Alto及Wagon R等熱門車型，迄今仍是鈴木的主要產品。他任內又積極拓展海外市場，並於1983年成為首家在印度生產的日本汽車製造商。鈴木的印度子公司Maruti Suzuki，在印度的市佔率約四成，是印度銷量最高的車廠。
子公司印度市佔率四成
鈴木修1930年生於岐阜縣，原是銀行職員，1958年以第二任社長女婿的身分，進入鈴木公司任職，1978年升任社長，翌年推出Alto輕型車，在市場大受歡迎。2000年，他改任會長，至2021年才卸任，並改任名譽顧問。近年他已交棒給長子，但即使踏入90高齡，他仍每天上班。
他的領導作風以親力親為見稱，每年都會親自視察旗下每個工廠一整天，檢查廠房有沒有成本浪費。為了在汽車業謀求生存，他曾帶領鈴木與美國通用汽車（美：GM）及德國福士（Volkswagen）（德：VOW）等車廠合作，並在2017年與豐田（日： 7203）展開業務合作，至2019年雙方進一步發展為資本合作關係。