星洲上市公司617家 20年新低 今年4隻IPO 遠少過大馬印尼

相比下，今年馬來西亞的IPO企業數目亦有46家、印尼有39家，而泰國有28家。新加坡僅比菲律賓今年的3家IPO企業，多出1家。不過菲律賓市場今年IPO總集資額達1.97億美元，遠高於新加坡的3100萬美元。大部分於東南亞交易所上市的企業，都是本土企業，有別於新交所定位為國際交易所，惟總部設在新加坡的跨國企業往往選擇在海外上市。例如總部設於新加坡的快時尚電商平台Shein，正考慮於倫敦招股，其潛在市值達500億鎊（約4860億港元）。同樣以新加坡為總部的東南亞最大召車軟件Grab（美：GRAB）及東南亞電商巨頭Sea（美：SE），也選擇在紐約上市。

家族辦公室REITs受捧

IPO獨疲軟

受海外市場所吸引，新加坡上市企業數目自2013年達到782家的峰值以來，一直持續下降。多名投資銀行家向《金融時報》表示，今年多國大選帶來的政治不確定，令上市需求受到遏抑，2024年可能是新加坡IPO的低谷，不過這些銀行家已開始為新加坡市場明年的IPO做準備。

事實上，新加坡一直有大量私人資本流入，家族辦公室發展蓬勃，債市、衍生品及房地產投資信託基金（REITs）也有大量交易，只是IPO市場相對疲軟。今年4隻在新交所上市的企業，都是在凱利板（Catalist）掛牌的中小型企業，包括一家連鎖卡拉OK酒吧、一家日本餐廳營運商，以及醫療保健集團SAM Holdings。後者因業務嚴重虧損，自今年初上市以來市值大幅縮水71%。羅兵咸永道（PwC）更曾質疑其持續經營的能力。

檢討委員會研鬆綁吸企業上市

新加坡金融管理局（MAS）的高層，已於今夏聯同新交所及新加坡主權基金淡馬錫的高層組成一個委員會，對新加坡股市作檢討，預期於明年8月提交報告，為提振股市提供建議。有份參與該檢討的知情人士向《金融時報》稱，該委員會討論了如何吸引更多基金經理投資股市，以解決需求問題，另討論了可能放寬一些披露原則及投資者保障措施，以鼓勵更多企業在新加坡上市。

有份參與檢討的星展銀行投行業務全球主管Clifford Lee表示，新加坡市場擁有戰略基礎設施及投資新股所需的流動性，「現在需要大量企業選擇在新加坡上市」。

市場人士經常提出一個選項，是應否允許新加坡公積金計劃（CPF），增加對新加坡股市的投資。麥格理東南亞股票研究主管Jayden Vantarakis表示，這將創造新的資金池，幫助推高市盈率，並可能吸引更多IPO。但他對新交所的改革能否實現表示懷疑，並於11月將新交所的股票評級，由「跑贏大市」下調至「中性」。

根據港交所（0388）早前發表的2024年回顧，本港今年為全球四大新股市場之一，僅次於印度國家證券交易所、納斯達克交易所，以及紐約證券交易所。本港的上市活動及集資額都遠勝前一年。截至12月20日，港交所今年共有66隻新股上市，當中包括由GEM轉往主板上市的公司，總集資額達830億元。

（金融時報）

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