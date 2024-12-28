瑞幸咖啡今攻港 5店同步試業

快取店模式為主 結合手機App落單

不少人關注瑞幸咖啡在港定價，瑞幸日前在港街頭廣告顯示，用戶以應用程式下單，首單將提供15.9元一杯咖啡優惠。據網民拍攝的瑞幸咖啡香港店的餐牌圖片，瑞幸旗下「標準美式（Americano）」、「拿鐵（Latte）」定價39元，招牌「生椰拿鐵」定價42元。

港價格高過內地

與小程序提供的內地價格相比，標準美式及拿鐵定價從23元人民幣和29元人民幣起，不過優惠價為13元人民幣及18元人民幣，「生椰拿鐵」更提供優惠價13.9元人民幣，港版價格明顯高出一截。

資料顯示，瑞幸成立於2017年，總部設於廈門，2023年3月正式進軍新加坡市場，去年全年總淨收入突破200億元人民幣。瑞幸去年一共推出102款新品，產品銷量超過20億件，其中即製飲品銷量達19億杯，8款產品的銷量更突破1億件。