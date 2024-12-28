小米料5年斥千億研發 轉攻6000元以上手機

料高端手機銷量按年升43%

小米汽車方面，盧偉冰稱集團於發布首輛汽車的230天後，集團交付共10萬輛汽車，雖距離集團目標的13萬輛僅有4日時間，但小米非常有信心確保交付13萬輛汽車的目標可達成。

盧偉冰於昨日大會中再次提到，11月份從已激活口徑而言，小米於月內銷量為第一，主要受惠小米15系列和REDMI K80系列手機上市。他更預料，今年小米手機全球出貨量可達1.7億部，按年增2350萬部或16%，以及全球高端手機銷量按年升43%，同時料小米高階手機銷量會超過1200萬部。

另他亦再重申，小米已於4000元至6000元價位的手機市場「站穩」，往後發展重點於6000元以上的手機市場內突破。