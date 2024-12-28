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經濟

中國修訂去年GDP 增3.4萬億

【明報專訊】國家統計局宣布，根據經濟普查數據和相關部門資料，按照第五次全國經濟普查年度GDP核算方法，對2023年國內生產總值（GDP）初步核算數作修訂。局核算司負責人向《中國資訊報》表示，基於經濟普查後基礎資料的變化，以及城鎮居民自有住房服務核算方法改革等，將去年GDP修訂為129.43萬億元（人民幣，下同），較初步核算數增加近3.37萬億元或2.7%，並指修訂去年GDP不會對今年GDP增長率有明顯影響。

統計局：對今年GDP增長沒明顯影響

局核算司負責人續指出，若只計第五次經濟普查數據修訂的影響，GDP較初步核算數據增約2.03萬億元或1.6%；而實施城鎮居民自有住房服務核算方法改革，GDP則增加1.34萬億元或1.1%。

值得注意的是，官方並沒有公布經是次修訂後新的2023年GDP增長率。據統計局1月份公布初步數據顯示，去年GDP增長為5.2%。

被問到去年GDP修訂後對中國今年GDP增長有何影響時，局核算司負責人則表示，當年GDP資料的修訂會影響下一年的GDP總量，但基本上不影響其GDP增長速度。

而於今年GDP初步計算時，將以去年GDP修訂數為基數，並利用不同產業相關指標增長。儘管去年GDP修訂數在總量上有所增加，但對今年GDP增長率不會有明顯影響，他更指出過去4次經濟普查，資料修訂對後續年份的GDP增長率均沒有明顯影響。

核算自用住房由成本法改租金法

是次修訂過程中，將城鎮居民自有住房服務核算方法由成本法改為租金法，並同步修訂GDP數據。

被問到為何要實施城鎮居民自有房屋服務會計方法改革時，局核算司負責人回應指出，由於過去中國租賃市場仍不夠發達，且租金數據代表性不強，而一直循用成本法。而現時房屋租賃市場逐漸成熟，再加上國際主要經濟體大多採用租金法，表示改用租金法更準確反映中國經濟發展狀况。

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