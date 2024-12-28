內地11月工業利潤跌幅收窄至7% 統計局：撐經濟政策加快推 企業續恢復效益

明報記者 歐陽偉昉

首11個月，內地工業企業營收按年增長1.8%，較首10個月放緩0.1個百分點，營業成本按年增2.3%，與首10個月持平，營業收入利潤率為85.34%，較首10個月下降0.05個百分點，帶動首11個月利潤按年跌幅較首10個月擴大。

分析：反映生產加速PPI通縮放緩

按行業分類，于衛寧指出佔利潤逾七成的製造業，11月跌幅較10月收窄0.3個百分點，採礦業利潤跌幅收窄10.9個百分點，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業按年增4.8%，較10月加快0.3個百分點。

于衛寧指出，「兩新」政策，即大規模設備更新和消費品以舊換新的政策效能繼續顯現，工業品出口持續增加，帶動相關行業利潤快速增長，11月專用設備業利潤按年升36.7%，消費品製造業利潤按年上升22%。

11月工業生產者出廠價格指數（PPI）按月轉升，工業增加值增速較10月略為加快0.1個百分點至5.4%，彭博經濟研究認為，11月利潤跌幅收窄反映工業生產加速和PPI通縮放緩。雖然政策推動受惠行業利潤增長，但並非所有行業均受益。例如與出口相關的紡織業利潤，首11月利潤增幅較首10個月收縮0.7個百分點，化學原料及製品業利潤下跌擴大1.6個百分點。本月數據繼續顯示，內地經濟距離復蘇仍有一段距離，預計未來會推出更多財政和貨幣刺激措施。

高盛：下游利潤升4% 上游跌22%

高盛報告指出，11月下游產品利潤按年上升4%，扭轉10月下跌3.2%，上游產業下跌22.4%，較10月收窄1.4個百分點。統計局將於下周二（31日）公布前瞻指標12月採購經理指數（PMI），高盛預期官方製造業PMI為50.2，較11月跌0.1，近周鋼鐵需求等高頻指標依然低迷，12月內地下游行業對大宗商品的需求較11月更為疲弱。

不過美國或提高對華進口商品關稅，刺激提高出口，高盛預期與出口和中小企關係較大的財新製造業PMI，12月會上升0.2至51.7，官方非製造業則料升0.2至50.2。