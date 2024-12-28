永倫1160萬沽灣仔商廈單位 呎價5000元

雖然成交呎價屬新低價，但永倫集團早於2004年5月以315萬元購入，持貨20年，帳面仍獲利845萬元，物業期內升值約2.7倍。

翻查資料，永倫集團近期接連沽售手持單位，包括早前以172萬元售出藍田麗港城3期一個私家車位，較1992年購入價42萬元，帳面獲利130萬元，車位32年間升值約3.1倍。此外，亦售出柴灣杏花邨一個實用713方呎3房戶，成交價928萬元、實呎13,015元，較1989年4月的136.56萬元購入購，持貨36年，帳面賺逾791萬元或5.8倍。

永倫集團亦放售多項貴重物業，較矚目的是灣仔軒尼詩道318號永倫立方（前稱W Square），最新連命名權出售，市場估值約22億元。

盧展豪1368萬購天后地舖

另資料顯示，天后英皇道44至49號地下A舖，商舖位於單邊位置，本月中以1368萬元易手，登記買家為振輝有限公司，其註冊董事包括鋑聯控股執行董事盧展豪等，估計購入作投資用途；原業主2011年3月以1100萬元購入，持貨約13年，帳面獲利約268萬元或24%。

[香港地產]