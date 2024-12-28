永倫1160萬沽灣仔商廈單位 呎價5000元

【明報專訊】「重磅」物業投資者繼續沽貨減磅，「收租王」永倫集團再度沽售物業；資料顯示，灣仔軒尼詩道439至445號商廈香島大廈低層B室，面積約2300方呎，上月中以1160萬元易手、呎價5043元。翻查紀錄，該大廈對上一宗低呎價成交，要追溯至2009年10月，當時一個中層面積約500方呎A室，以248萬元易手、呎價約4960元，換言之，上述新成交單位的呎價，應屬物業近15年來新低。
雖然成交呎價屬新低價，但永倫集團早於2004年5月以315萬元購入，持貨20年，帳面仍獲利845萬元，物業期內升值約2.7倍。
翻查資料，永倫集團近期接連沽售手持單位，包括早前以172萬元售出藍田麗港城3期一個私家車位，較1992年購入價42萬元，帳面獲利130萬元，車位32年間升值約3.1倍。此外，亦售出柴灣杏花邨一個實用713方呎3房戶，成交價928萬元、實呎13,015元，較1989年4月的136.56萬元購入購，持貨36年，帳面賺逾791萬元或5.8倍。
永倫集團亦放售多項貴重物業，較矚目的是灣仔軒尼詩道318號永倫立方（前稱W Square），最新連命名權出售，市場估值約22億元。
盧展豪1368萬購天后地舖
另資料顯示，天后英皇道44至49號地下A舖，商舖位於單邊位置，本月中以1368萬元易手，登記買家為振輝有限公司，其註冊董事包括鋑聯控股執行董事盧展豪等，估計購入作投資用途；原業主2011年3月以1100萬元購入，持貨約13年，帳面獲利約268萬元或24%。