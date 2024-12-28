天璽．海瓏珀山錄成交 共吸金近5300萬

林海山城3房2106萬沽 呎價1.8萬

其他新界豪宅不乏成交，香港興業（0480）和希慎（0014）合作、已屆現樓的大埔露輝路林海山城，錄得本月第7宗成交，新售出第17座3樓A室，實用1160方呎3房1套間隔，成交價2106.1萬元、實呎1.81萬元，據成交紀錄冊顯示，買家選用先租後買計劃，獲得相當於樓價約11%、逾235萬元的回贈。

港島方面，路勁（1098）及港鐵（0066）合作、已屆現樓的黃竹坑站港島南岸晉環，以942.7萬元售出第2A座35樓G室，實用370方呎1房戶、實呎2.54萬元；同系屯門掃管笏凱和山，繼聖誕假期累沽5伙後，最新再售出兩伙兩房單位、套現逾1141萬元，包括第3座8樓M室，實用490方呎，成交價521.95萬元、實呎1.06萬元，另同座10樓G室，實用586方呎，成交價619.43萬元、實呎1.05萬元。

[香港地產]