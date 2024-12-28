明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
香港地產

「宅男女神」男友1228萬沽昇薈3房 帳賺25%

【明報專訊】2024年即將過去，整體二手市况淡靜，惟不乏娛樂圈相關人士沽貨個案；資料顯示，被形容為「宅男女神」藝人蘇麗珊，其男友施韋洛持有的東涌昇薈第9座中層A室，屬實用1159方呎3房1套連儲物室間隔，於本月中以1228萬元易手、實呎1.05萬元；施氏於2015年7月983.66萬元一手購入，持貨逾9年，帳面賺逾244.3萬元或25%。

莊士前高層沽貝沙灣3房 料蝕三成

不過，港島二手豪宅錄得蝕讓成交，薄扶林貝沙灣2期南岸第8座高層單位，實用1376方呎3房1套及儲物室間隔，連車位以3250萬元易手、實呎2.36萬元，據悉單位由莊士機構（0367）前要員高上智或有關人士持有，於2019年4月以4538萬元購入，持貨逾5年，帳面蝕1288萬元或28%，若計及稅項及其他使費有可能實蝕逾1558萬元或34%。

此外，中半山富匯豪庭早前有銀主盤易手，新買家身分曝光，為黎啟東（LAI KAI TUNG ROBERT），與寶力機械集團執行董事名字相同，相信為同一人；黎氏購入的單位，為屋苑第2座中層相連戶，實用3738方呎，成交價約1.3億元、實呎逾3.4萬元，呎價相信為屋苑近年新低；上述銀主單位曾於2021年獲買家以1.98億元承接，惟未完成交易。

Park YOHO愉景新城連錄蝕讓

大型屋苑成交方面，代理消息指出，啟德嘉匯第9座高層戶，實用632方呎3房1套間隔，以約1250萬元易手、實呎1.97萬元；原業主2017年以1539.5萬元一手購入，帳面蝕約289.5萬元或19%，連稅項及使費有可能實蝕約375萬元或24%。

中原分行經理林頌宜稱，元朗錦田Park YOHO第1A期9B座高層戶，實用644方呎3房戶，以622萬元沽出、實呎9658元；原業主2018年以1053萬元一手購入，帳面蝕431萬元或41%，連稅項及使費有可能實蝕約487萬元或46%。美聯高級分區營業經理鍾家豪稱，荃灣愉景新城第9座高層實用477方呎兩房戶，成交價572.8萬元、實呎1.2萬元；原業主2019年以723萬元購入，帳面蝕逾150萬元或21%，如連稅項及使費有可能損手約190萬元或26%。

[香港地產]

相關字詞﹕愉景新城 PARK YOHO 嘉匯 富匯豪庭 貝沙灣 昇薈 二手蝕讓 二手成交

上 / 下一篇新聞