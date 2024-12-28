明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
香港地產

CCL按周挫0.73% 3個月最大跌幅

【明報專訊】二手交投市况淡靜，樓價上升動力不足；具體反映12月2日至8日市况的中原城市領先指數CCL，最新報137.15點，按周跌0.73%，跌幅為12周、即約3個月以來最大，而2024年迄今樓價指數，累積下跌6.83%。

中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，最新公布的CCL，是反映11月26日美國候任總統特朗普威脅明年1月上任後，將簽署行政命令，加徵中國進口貨物關稅的次周，以及12月4日金管局推出樓花住宅物業按揭貸款一次性特別安排當周的市况，預料本港樓價短期走勢，將繼續反覆爭持未變。

續處逾8年低位

事實上，CCL繼續處於逾8年低位，在2016年9月中水平徘徊，而今年迄今樓價暫時累跌6.83%，指數較2021年8月錄得的191.34點歷史高位紀錄，下跌28.32%。

CCL Mass按周跌0.76%至137.21點

此外，反映大型屋苑樓價的CCL Mass報137.21點，按周跌0.76%；CCL（中小型單位）報136.21點，按周跌0.75%；豪宅方面，CCL（大型單位）報141.82點，按周跌0.61%。

上述三個指數均處於2016年8月至9月的水平。

今年最後周末二手預約睇樓跌4%

另一方面，據利嘉閣研究部數據估算，2024年最後一個周末兩天的預約睇樓量，全港50個指標屋苑共錄1005組客戶，較上周1050組，減少45組或4.3%，連跌七周，跌至近18周、即逾4個月低位；利嘉閣研究部主管陳海潮表示，不少市民尚在長假外遊中，加上發展商暫時未展開新一輪新盤攻勢，市場缺乏焦點一手項目，導致整體樓市交投氣氛轉淡，二手市况亦難抵淡風。

[香港地產]

相關字詞﹕中原地產 利嘉閣 預約睇樓量 50個指標屋苑

上 / 下一篇新聞