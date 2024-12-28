明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
香港地產

官方樓指連升兩月近1% 首11月挫6.5% 業界籲政府想辦法救經濟 才可真正穩樓市

【明報專訊】自9月起美國聯儲局連續減息3次、香港大型銀行跟隨，本港樓價亦見反彈。據差餉物業估價署最新公布，11月本港私宅售價指數最新報290.9點（具體反映10月新《施政報告》出台、11月美國今年第二次減息後市况），除按月升0.07%外、亦屬連升兩個月共0.94%，惟相對去年底，今年首11個月樓價仍跌6.55%。業界分析認為，雖然樓價觸底信號明顯，但特區政府必須要想辦法救經濟，才可真正穩定樓市。

明報記者 趙頌明

據差估署數據顯示，上月私宅售價指數報290.9點，按月升0.07%，但升幅收窄（10月按月升幅為0.87%）；今年首11個月，本港私宅售價指數累跌6.55%，若對比去年同期則跌7.82%，倒退回至2016年8月、9月時水平，較2021年9月樓市高峰期錄得398.1點，更下跌近27%。

較2021年9月高峰跌近27%

值得一提的是，今次樓價指數連升兩個月，主要是反映9月、11月減息及10月新《施政報告》出台對本港樓市的影響，惟連升兩個月、累計升幅只約0.94%；反觀政府2月全面「撤辣」後，3月樓價指數單月隨即反彈1.88%，換言之，減息效應對樓價支持，似未及「撤辣」效應。

若以單位分類，11月以實用753至1075方呎C類中型單位的升幅最標青，上月指數報274.6點，較10月錄272.9點，按月升0.62%，屬按月升幅最大單位類別；至於實用1722方呎以上E類豪宅單位，上月售價指數報263.1點，較10月錄262.3點升0.3%，屬升幅第二高單位類別。

上月中小型單位樓價沒起跌

至於市場最關注的實用431方呎以下A類細單位，以及實用431至752方呎的B類中小型單位，11月售價指數分別報308.9點及284.8點，按月均沒有變化。

中信泰富：樓價觸底信號明顯

中信泰富物業代理董事李肇文認為，參考差估署最新統計數字，可見特區政府早前連串「撤辣」措施，以及減息效果已經逐漸浮現，本港樓價觸底的信號明顯。

另外，中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本港樓價於減息、政府「撤辣」及放寬按揭三管齊下之際，樓價只錄得輕微升幅，成交量亦未見明顯改善，明年香港政經環境，相信皆受制於中美兩國角力的影響，仍存在不穩定因素，而政府面對嚴重財赤，必須要想辦法救經濟救樓市，才可真正穩定樓市。

陳續指出，政府若推出穩樓市、穩經濟措施，預計明年樓價有10%升幅。

至於租金指數則再度回軟，11月最新報193.1點，按月跌0.36%，連跌兩個月共1.08%；今年首11個月，租金指數則累升3.82%，但若與2019年8月高峰期錄得200.1點比較，則下跌3.5%。

[香港地產]

相關字詞﹕樓市 租金指數 減息 私宅售價指數 施政報告 差估署

上 / 下一篇新聞