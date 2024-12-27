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經濟
楊智佳 數據尋寶

投資策略

楊智佳：聯邦制藥京東方精電強勢 獲大戶收集

【明報專訊】恒指於聖誕長假期前，成功重上2萬點，年初至今接近一年時間，錄得約3000點的升幅，扭轉了連續4年下跌的頹勢。

恒指明年須企穩22268點樓上始轉強勢

恒指單一年份錄得上升，或許是築底途中，這代表恒指長線已進入強勢嗎？看來並沒有。以超長線的年線圖來看，恒指連續兩年於20年平均線22,268點受到阻力；以季線圖看，恒指本季受制於20季平均線21,721點（料明年首季延伸至21,300點）。恒指去年一見升破上述兩個超長線平均價，然後出現沽壓，無以為繼。假若明年恒指能明顯突破20年平均線22,268點，再企穩一段日子，港股才算重返贏家主導的市場。

由於超長線平均價距現價不算太遠，重大阻力位尚算顯而易見。明年中國經濟或未見突破發展，倘若投資者較樂觀的時段，恒指明顯上試甚至突破23,000點的話，形勢上都是易跌難升的格局，預料恒指明年大部分時間仍處於18,000點至22,000點之間上落。

早前本欄分別以市盈率30倍以上、市盈率5倍以下及市帳率0.5倍以下的估值作為準則，去篩選增長股及低估值股份，若然想搜尋強勢股，最單純的做法當然可以價格出發，找尋跑贏大市的股份。

雖然恒指重上2萬點，距離今年10月7日創下的兩年半高位23,241點，仍有約3000點的距離。恒指從10月高位回落超過一成，當中仍有小部分股份於同期逆市上升。

假如於市值50億至1000億元、上日成交額超過1000萬元的港股之中篩選，仍能發現63隻港股，自10月8日至今仍錄得上漲，當中包含了最近本欄提及過的股份，若然再比較中央結算系統（CCASS）的十大券商持倉狀况，聯邦制藥（3933）及京東方精電（0710）均是值得留意之選，強勢兼獲大戶收集，基本因素亦不俗。

傳統中藥股聯邦制藥近年業績表現穩健，今年上半年收入保持4%增長，純利升16%，滾動市盈率7倍，估值不貴，股息率亦有5厘。中藥行業受惠國策支持，本身屬成熟行業，周期波動性偏低，於明年上半年仍是受歡迎的港股行業之一，趁估值偏低，仍值得吸納。中線以9倍市盈率作目標，明年上望16元。

京東方精電是汽車顯示屏的全球龍頭企業，部分零件及技術來自母公司京東方。京東方精電的產品配合智能駕駛的發展，包括抬頭顯示器（AR-HUD），技術前沿兼且受惠每車顯示屏數量增加的大趨勢，相比汽車股，京東方精電此類優質汽車顯示屏企業，未來業績或更出眾。

京東方精電業績料改善 可分注買

今年上半年汽車市道疲弱，京東方精電收入按年上升18%之下，盈利僅按年微升3%，主要受到價格調整、庫存成本及新廠房投運增加折舊及員工成本所致，隨着新廠房產能提升，往後業績應有改善。滾動市盈率14倍，估值合理。

京東方精電股價形成圓底，倘突破7.2元便確認轉強，下站可上望10元心理關口，可考慮分注向上買入，跌穿5.9元止蝕。

[楊智佳 數據尋寶]

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