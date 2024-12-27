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經濟
2024年12月27日星期五
股市最前線
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譚新強：2025年十大預測
湯文亮：將常客變成闊客
港元1個月定存息見4.5厘
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【明報專訊】港元1個月定存利率見4.5厘，3個月以上定存息率則較周初遞減，現敘做短期定存息率較高。
（請看附圖）
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