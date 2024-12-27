葉創成：方正獲A股同業入股 股價大成交破頂

筆者認為，非常值得注意的是，根據港交所股權披露資料，在深圳創業板上市的北京漢儀創新科技（深：301270）於本月10日在場外以每股約1元買入1.3435億股方正控股股份，佔發行股本11.2%，涉資約1.3435億元。

股權變動後 本月17日委新總裁

北京漢儀創新科技網站資料顯示，集團是專業從事字形設計、字庫產品開發、漢字信息技術研究、漢字應用解決方案的高新技術企業，筆者認為，其與以字庫、印刷及媒體為核心業務的方正控股屬同行。

另外，方正控股本月17日公布，邵行已辭任總裁及授權代表，自當日起生效。邵行將繼續擔任執行董事。張建國已獲委任為總裁及授權代表以接替邵行，自當日起生效。

現價與入股價相若 可續持有

筆者認為，方正控股是次獲同業買入股份，加上亦有管理層變動，未來值得期待。事實上，上述消息近日公布後，方正控股股價急升，本周二收報的1元，亦與北京漢儀創新科技的買入價每股約1元相若。筆者暫擬繼續持有方正控股，並且密切留意該股日後有何新消息公布。

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