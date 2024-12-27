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經濟

聯儲下月減息概率不足9% 美股復市受壓

【明報專訊】美股聖誕假期後復市，未能承接平安夜升勢更上層樓，美股三大指數昨早段齊回吐約0.3%。勞工市場數據好壞參半，市場大致維持明年1月減息概率低的預期，美匯指數早段企穩108以上水平，10年期美國債息一度升至近4.64厘，高見4.6393厘，為今年5月初以來高位。

美新申領失業金人數少預期

美國上周新申領失業救濟人數較市場預期為少。美國勞工部公布，截至12月21日止當周，首次申請失業救濟人數為21.9萬人，按周減少1000人，市場預期為22.3萬人。惟持續申領失業救濟人數就較市場預期為多，截至12月14日止當周，美國續領失業救濟人數191萬人，為逾3年來最多，按周增加3.6萬人，高於市場預期的188.1萬人。

數據公布後，利率期貨市場預期1月減息概率繼續不足9%，3月減息概率則不足四成半，較數據前稍減近4個百分點。

亞洲股市方面，日股昨受車企繼續熱炒併購消息，以及日本放寬中國旅客簽證要求，帶動百貨零售勁升支持，日經225指數昨升1.12%，為亞洲區內表現最佳主要市場。車企併購續為日股市場焦點，豐田升近6%、日產更升約6.6%、本田亦升3.8%。

政局不穩 韓圜16年新低

中國及日本外長周二在北京達成共識，日方同意多項放寬中國旅客簽訂措施，零售百貨股顯著做好。持有松坂屋、大丸及PARCO的J Front零售勁升6.1%，伊勢丹升4.6%，高島屋亦升2.6%； A股上證綜指微升約0.14%；韓國反對黨動議彈劾代總統韓悳洙，受政局持續不穩影響，韓圜兌每美元昨低見1467.62，再見16年新低，韓股偏軟，KOSPI指數跌近0.45%。

比特幣一度跌至9.5萬美元附近

另比特幣日前跌穿十萬美元後持續回吐，即使虛擬貨幣大買家MicroStrategy（美：MSTR）表明擬增發新股集資吸納比特幣，惟比特幣價格昨繼續顯著回落，一度跌至9.5萬美元附近關口，跌近4%，低見95,110美元。

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