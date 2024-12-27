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經濟

央行加息態度含糊 日圓跌近158 交易員料下月上調利率概率不足一半

【明報專訊】日本央行行長植田和男未就下月加息的可能性表態，重申央行需要仔細觀察經濟中的風險。其言論發表後，日圓微跌，日圓兌每美元昨晚跌至近158水平，低見157.91，每百日圓兌港元在4.93以下水平，連續多個交易日企於5算以下低位。

植田和男周三在東京一個商業會議發表講話時指出，調整貨幣寬鬆程度的時機和步伐，將取決於未來經濟活動、物價，以及金融狀况的發展。日央行需關注國內外的各種風險因素，並檢視這些因素將如何影響日本經濟活動、物價的前景及風險。

植田未就下月加息表態

他上周曾發出鴿派言論，表明需維持低利率以支持日本經濟發展，外間認為相關言論意味日央行明年1月會議加息的概率下降。

植田和男周三的講話，似乎希望保持息口選項的靈活性，指出需要保持低利率以支持經濟，同時也警告維持低利率過久的風險。今次是他在今年的最後一次公開演講。日央行在12月的政策會議上將基準利率維持在0.25厘，將於明年1月24日再次議息。

植田和男周三講話後，日圓兌美元曾貶值至157.37，較他演講開始時的157.13有所下滑；日債息就微升。最新數據顯示，交易員認為明年1月加息的概率為46%，而到3月的加息機率約為82%。

明年底日圓兌美元或貶至170

另外，彭博社引述福岡金融集團首席策略師報告指出，日圓疲弱不能僅以利率差異來解釋，還有實際負利率和資本外流等結構性因素，認為支撐日圓疲弱和美元強勢的基本因素將持續到明年，甚至有可能加劇，預期到明年底，日圓兌每美元有可能貶值至170，即預期較現水平再跌約8%。

特朗普不太可能推弱美元政策

報告又認為，美國候任總統特朗普不太可能推行弱美元的政策，因為會增加通脹壓力；並指明年下半年，美聯邦儲備局甚至可能轉向加息。

明報記者

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