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經濟

小米力拓AI大模型 據指建萬張GPU系統

【明報專訊】內媒《界面新聞》昨日報道，小米（1810）正大力投資於AI大模型，致力打造由超過一萬張GPU芯片組成的AI大模型系統。報道引述知情人士稱，小米大模型團隊成立之初已配備6500張GPU芯片資源。目前，該項目由小米董事長雷軍領導，已執行數月。小米對此不予置評。

由雷軍領導 小米不予置評

報道指出，公開資料顯示，自2016年組建AI團隊以來，小米人工智能團隊在7年間經過6次擴展，現有人才規模已超過3000人。

小米的AI技術能力涵蓋視覺、聲學、語音、自然語言處理（NLP）、知識圖譜、機器學習、大模型及多模態方向，並逐步整合至手機、汽車、AIoT、機械人等多個業務領域。

事實上，早前已有迹象表明小米重視AI大模型開發。2023年4月，小米AI實驗室大模型團隊正式成立，任命欒劍為負責人，向小米技術委員會副主席、AI實驗室主任王斌匯報。欒劍此前曾任AI實驗室語音生成團隊負責人，並曾在東芝（中國）研究院等機構任職。雷軍同一時間發文表示，小米已在AI領域積累多年，擁有AI實驗室、小愛同學及自動駕駛等多個團隊，對AI大模型將會「全力以赴，堅決擁抱」。

日前更有消息指出，雷軍親自下場「挖人」衝刺大模型風口。內地AI初創企業DeepSeek開源大模型DeepSeek-V2的關鍵開發者羅福莉將加入小米，預計於AI實驗室領導大模型團隊。

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