小米力拓AI大模型 據指建萬張GPU系統

由雷軍領導 小米不予置評

報道指出，公開資料顯示，自2016年組建AI團隊以來，小米人工智能團隊在7年間經過6次擴展，現有人才規模已超過3000人。

小米的AI技術能力涵蓋視覺、聲學、語音、自然語言處理（NLP）、知識圖譜、機器學習、大模型及多模態方向，並逐步整合至手機、汽車、AIoT、機械人等多個業務領域。

事實上，早前已有迹象表明小米重視AI大模型開發。2023年4月，小米AI實驗室大模型團隊正式成立，任命欒劍為負責人，向小米技術委員會副主席、AI實驗室主任王斌匯報。欒劍此前曾任AI實驗室語音生成團隊負責人，並曾在東芝（中國）研究院等機構任職。雷軍同一時間發文表示，小米已在AI領域積累多年，擁有AI實驗室、小愛同學及自動駕駛等多個團隊，對AI大模型將會「全力以赴，堅決擁抱」。

日前更有消息指出，雷軍親自下場「挖人」衝刺大模型風口。內地AI初創企業DeepSeek開源大模型DeepSeek-V2的關鍵開發者羅福莉將加入小米，預計於AI實驗室領導大模型團隊。