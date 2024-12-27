人行逆回購減至千億 淨投放257億

開展35億央行票據互換

另為提高銀行永續債市場的流動性，支持銀行發行永續債補充資本，人行昨將開展央行票據互換（CBS）操作，操作量為35億元，期限3個月，票面利率2.35厘。公告顯示，今日開展的央票互換為今年第12期，費率為0.1%，首期結算日為昨日，到期日為明年3月26日。

人行12月中期借貸便利（MLF）操作大幅縮量，3000億元的續做規模僅為到期金額1.45萬億的約兩成。有分析相信，在明年貨幣政策進一步寬鬆預期下，現時銀行同業存單利率遠低於MLF利率，限制銀行對MLF拆借的需求。央行在公開市場例行逆回購操作的同時，可繼續通過買斷式逆回購、國債淨買入維持流動性充裕。

人幣離岸價曾跌穿7.31

美匯指數昨續企於108以上近日高位，人民幣中間價較上日下調29點子，兌每美元報7.1897。在岸人民幣最多跌47點子，低見7.2994，再逼近7.3關口；離岸價曾跌穿7.31，低見7.3114。