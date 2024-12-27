Lendela研推房貸及專攻公務員產品

港星累計擁逾30萬用戶

Lendela的創辦人Nimaa Karimi在瑞典長大，由於他早年感受到尋求貸款遇到不公平，於是便借助金融科技開發貸款配對平台，並將他在當地開發的逆向拍賣平台及相關知識帶到亞太區發展。

唐君耀稱，該公司的服務已覆蓋新加坡、香港及澳洲逾4000萬人口，累計在港、星共有逾30萬名用戶，去年更取得A輪融資約4000萬港元，新加坡保險數碼平台Singapore Life創辦人Walter de Oude、新加坡初創Cocoom及香港永時創投參與投資。

現時Lendela在港與約30間貸款機構合作，他相信合作伙伴藉此可獲取新客源，比投放廣告預付款還要好。至於擬申請貸款者則毋須逐間向財務機構申請，避免了每次向財務機構遞表申請貸款時冒上降低信貸評級的風險，更可迅即看到不同報價及方案而毋須付款。

過去一年裝修借貸增74%

在過去兩年以唐君耀所見，客人在眾多借貸目的中，用於裝修在過去一年增加達74%，升幅最大；其他包括用於結餘轉戶及清數、清卡數、房屋開支、現金周轉，均與日常生活相關。

倘按申請借貸人的收入去看，收入愈高、借貸愈多。該公司數據顯示，月薪介乎7.5萬至10萬元，甚至10萬至12.5萬元的亨利族（即HENRYs，High Earners Not Rich Yet未富裕高收入人士），申請借貸的增幅更分別達129%及179%。

因應市場需求變化，唐君耀稱，Lendela未來會與合作伙伴加強開發，預計未來產品更趨向個人化。在可見未來一年內，他料會推出專攻公務員及專業人士的產品，並正研發銀碼較大的房屋貸款產品。