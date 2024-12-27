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經濟

世銀上調中國GDP 料今年增4.9% 受惠寬鬆政策 惟內房弱企業信心低不利經濟

【明報專訊】世界銀行發表最新報告指出，考慮到近期內地政策寬鬆的影響，以及短期出口將保持強勁，上調中國今明兩年經濟增長預測，預料今年中國GDP增長率為4.9%，較6月時的預測上調0.1個百分點；明年GDP增長率預測為4.5%，較6月時的預測上調0.4個百分點。

世界銀行最新一期《中國經濟簡報》指出，雖然今年首三季中國經濟仍維持4.8%相對強勁增長，但自第二季度以來，受國內需求疲軟及房地產持續低迷困擾，中國經濟增速放緩。政府出台了一系列旨在平衡短期內需與長期金融穩定的刺激政策。

低消費樓市不景料限制增長

報告指出，雖然近期推出的政策寬鬆措施，預計為經濟增長提供溫和支持，但居民和企業信心不足，以及來自房地產業的不景氣，將繼續拖累明年經濟增長。限制增長的結構性因素亦包括低消費、房地產企業和地方政府債務高企，以及人口老化等。

報告認為，中國經濟正面臨來自國內和外部的風險。在國內，雖然中國對房地產業的政策支持，預計會溫和提振住房需求並降低庫存水平，但預計行業好轉要到明年底才會出現。如果房地產業低迷延續時間更長，或進一步削弱投資和地方政府收入。企業獲利能力下降和招募減少，亦會使勞動市場更加疲軟，進而抑制消費。疲弱的內需預計會使今年通脹保持在0.4%的低位，明年升幅則會輕微擴大至1.1%；預計居民收入增長放緩和低房價帶來的負財富效應，將繼續拖累明年消費。

在全球方面，貿易不確定增加中國出口的風險。報告預料，未來兩年經常帳盈餘於GDP佔比，分別下降至0.9%及0.25%，而今年預測為1.6%；至於財赤佔GDP比例明年會續增，預計到2026年才有所回落。

不過，報告指出，從潛在的有利因素來看，如果財政支出高於預期，且穩定房地產業的政策行動更加果斷，可能會使經濟增長預測高於該行目前的預測。

倡結構改革振經濟

報告並建議中國透過結構性改革重振經濟增長。世界銀行中國、蒙古和韓國局長華瑪雅表示，內地需要在短期增長支持與長期結構性改革之間保持平衡。應對房地產業的挑戰，加強社會安全網，改善地方政府財政狀况，是推動經濟持續復蘇的關鍵。

報告亦提到，提高經濟流動性對中國尤其重要，因為這有助於縮小城鄉差距，減少收入不平等，釋放更多的國內消費需求。根據世銀估算，中國仍有約55%的人口，經濟上缺乏穩定保障，這突顯了解決機會不均等的必要性。

明報記者

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