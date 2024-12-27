一手聖誕3日檔期錄30宗成交

不少成交來自新界西北新盤，包括預期明年4月落成、新地（0016） 屯門兆康NOVO LAND 3B期，過去3日錄得3宗成交、涉資逾1700萬元。

NOVO LAND及YOHO Hub錄成交

最新招標售出Fiskars第2B座25樓B室，實用430方呎兩房戶，成交價548.25萬元、實呎12,750元，據成交紀錄冊顯示，買家享90日成交期，發展商提供至少約1.3萬元回贈優惠。

新地同系已屆現樓的元朗The YOHO Hub II，新錄第6座11樓K室成交，實用492方呎兩房戶，成交價723.99萬元、實呎14,715元，據成交紀錄冊顯示，買家選用90日成交期。

維港．雙鑽兩房呎售逾1.83萬

市區方面，中海外（0688）旗下已屆現樓的啟德跑道區維港•雙鑽，本月迄今累錄約23宗成交、套現逾2億元，聖誕節當日售出第1A座8樓A室，實用493方呎兩房戶，成交價905萬元、實價18,357元。中海外亦上載第1號價單修訂版，再多3伙、包括第1A座9樓至11樓A室（實用493方呎兩房戶），享額外4.25%折扣優惠，本周日（12月29日）生效，同時定於周日發售上述3伙單位，以及第2B座29樓G室。

[香港地產]