何文田山畔4房2220萬沽 帳蝕近四成

新屯中3房售488萬

業主料輸5%

新界區方面，有租客看好規劃及興建中的港鐵（0066）屯門南延線，有利屯門區未來發展，因而決定入市；祥益地產區域董事黃慶德表示，屯門老牌屋苑新屯門中心第1座中層E室，屬實用面積597方呎3房1套間隔，有企理裝修，原業主放盤叫價508萬元，放盤約一星期後，減價20萬元或約4%，新近以488萬元易手、實呎8174元；原業主2017年以490萬元購入，持貨7年，帳面微蝕2萬元或不足1%，連稅項及其他使費有可能實蝕約26.5萬元或逾5%。

另一方面，市區大型私宅的租盤於年底仍然獲承接；中原首席分區營業經理黃家全表示，大角嘴港灣豪庭5座中層A室，實用348方呎兩房間隔，向西南望內園景，最新以1.5萬元租出、實用呎租43元；業主於2006年以202萬元購入，持貨18年，現享約9厘租金回報率。

港灣豪庭兩房租1.5萬

業主回報近9厘

港島區方面，美聯助理區域經理鄭琨表示，西灣河逸濤灣春瑤軒中低層B室單位，屬實用549方呎兩房間隔，業主叫租約2.5萬元，議價後減700元或2.8%，以2.43萬元成交，實用呎租逾44元；業主於2000年以約327.5萬元購入，持貨24年，現享租金回報率約9厘。

退休人士3.3萬租帝欣苑3房

呎租33元

至於新界租務成交，美聯助理聯席董事汪子龍表示，大埔帝欣苑租盤獲退休人士垂青，屋苑第22座一個頂層單位，屬實用1001方呎3房1套連工人套間隔，業主以月租3.5萬元放盤，獲退休人士洽租，議價後減2000元或約6%，以3.3萬元承租，實用呎租約33元；業主於2010年以648萬購入，現享租金回報率逾6厘。

[香港地產]