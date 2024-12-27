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經濟
香港地產

連環蝕讓九龍塘老牌豪宅單位

【明報專訊】雅居樂（3383）數年前積極插旗香港，曾高價併購舊樓，除鰂魚涌英皇道、柏架山公務員合作社外，亦涉足傳統豪宅物業，2018年斥資逾2億元，掃入九龍塘義本道涵碧別墅9伙，擬併購項目重建，惟併購未如預期順利，加上集團陷財困，近期連環蝕讓沽貨，最新蝕讓沽出的3房戶，實呎跌穿萬元、料蝕逾九成。

804萬沽涵碧別墅3房

呎價跌穿1萬

資料顯示，涵碧別墅早前售出一伙高層實用834方呎3房戶，成交價803.8萬元、實呎9638元；雅居樂於2018年中以2043.3萬元購入該單位，帳面蝕1239.5萬元或61%，連當年購入時辣稅等使費，預料實蝕約1852.49萬元或91%。雅居樂已悉數售出持有的涵碧別墅單位，估計套現8840.65萬元。

當年連辣稅2.7億買9伙

料蝕逾億

翻查資料，雅居樂於2018年4月至5月，購入涵碧別墅總共9伙，價錢介乎2043.3萬至3097.5萬元、實呎約2.45萬至2.5萬元，涉資逾2.12億元；收購時，本港正值政府實施住宅物業需求管理措施（即辣稅），以公司名義購入單位，需支付樓價30%辣稅，相關辣稅料涉逾6384萬元，換言之，雅居樂收購成本估計逾2.7億元，扣除售出單位套現金額，估計蝕逾1億元。

樓齡逾半世紀的涵碧別墅，早於1970年落成，全盤共33個單位，實用834至約9528方呎。

[香港地產]

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