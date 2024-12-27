明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
香港地產

雅居樂原持有鰂魚涌地放售 意向35億 可建樓面約45萬呎 每呎樓面價7800元

【明報專訊】原由內房雅居樂（3383）持有，早前被銀主接管放售的鰂魚涌英皇道、柏架山道地盤，市場消息指接管人有新動作，委託代理邀請財團遞交發展意向書，據悉地皮指引價不少於35億元（連補地價），折合每方呎樓面價約7800元，較恒地（0012）等去年9月透過強拍統一的同區濱海街商住地皮、每方呎樓面價約1.43萬元低近五成，意向書可於下周五遞交（2025年1月3日）。

雅居樂早年進軍香港，不惜高價併購土地，惟近年陷入財困，需要在港「賣產」，其中港島東鰂魚涌英皇道、柏架山道的地盤，前身為公務員合作社，雅居樂於2017年底起多次併購，其後僅得柏架山道2至8號一個住宅單位未能收購，雅居樂透過強拍統一業權，成為本港首宗公務員合作社物業強拍個案。

樓面呎價低同區恒地地皮近五成

雅居樂於2020年統一柏架山道2至8號地皮業權後，連同已完成併購的毗鄰兩個項目、重整3個地盤合併發展，發展範圍包括英皇道992至998號，以及柏架山道2至16號和毗連政府土地，地皮面積5萬方呎，最高可建樓面約44.8萬方呎。

值得留意的是，相關地盤原為公務員合作社，受地契買賣限制條款規範，需申請原址換地，以及補地價後才可發展，因此，接管人今年8月放售該地盤，市場估值約27億元，但估計實際發展成本需更多，亦未能出售地盤。

已被接管 獲准延至最遲2031年完工

市場最新消息稱，接管人擬出售地盤，邀請財團遞交發展意向書，並透露地盤指引價不少於35億元，有關金額已包括補地價金額，而補地價金額可望於下月有定案，以可建樓面44.8萬方呎計，每方呎樓地價7800餘元。另項目發展年期獲准延遲59個月、最遲於2031年10月完工，估計雅居樂總收購成本逾30億元。

雅居樂總收購成本料逾30億

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚估計，目前指引價中包括的補地價，相信主要是解除公務員合作社的限制，因城規會放寬項目高度限制，或需再向地政總署申請補地價、即俗稱「補高空」，預計每方呎樓面價或逾1萬元，但相信仍略低於恒地同區項目，因現時市况與恒地統一業權時市况已不同。

分析：或需再向地政總署申請「補高空」

翻查紀錄，港島東上一幅售出官地，追溯10年前推售的筲箕灣愛德街地皮，由永泰地產（0369）於2014年以4.33億元、每方呎樓面價9396元投得，現發展為出租住宅Waterfront Suites。

參考恒地去年9月透過強拍，以破強拍紀錄價63.1億元統一鰂魚涌英皇道983至987A號，以及濱海街16至94號舊樓業權，作為商住發展，以重建後樓面約44萬方呎計，每方呎樓面價約1.43萬元，即上述英皇道、柏架山道地皮每方呎樓面價較恒地項目低約45%。

據悉，雅居樂合併地盤後，投放約9000萬元完成一期平整工程，地政總署亦批出基本條款；項目於2022年獲城規會批出規劃許可，准建兩幢28至35層高住宅大廈涉約600伙、192個車位，總樓面約44.8萬方呎。

明報記者

[香港地產]

相關字詞﹕恒地 強拍 Waterfront Suites 永泰地產 英皇道、柏架山道地盤 雅居樂

上 / 下一篇新聞