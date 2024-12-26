Time Auction：組織31企業參與義工活動

服務社會兼促進企業交流

梁嘉寶介紹，活動期間每家參與企業需與一間非牟利機構（NGO）合作，組織一場義工服務。除了鼓勵內部員工參與外，還需要將一半活動名額預留給來自其他企業的員工，在服務社會之餘也可以促進跨企業交流。梁嘉寳指出，Time Auction也會通過合理安排，確保每名義工活動都能集聚不同企業背景的參與者。

目前Time Auction平台支持的本港NGO逾870家。梁嘉寶表示，雖然社會各界熟知東華三院、惜食堂等大型NGO和援助計劃，但對中小型NGO的關注度卻明顯不足。此外，許多市民對義工活動的認知仍然停留在「清潔沙灘」等傳統活動層面。而與此同時，眾多NGO正面臨資金短缺和人手不足的挑戰。為幫助企業深入了解更多NGO並參加兼具意義與趣味的活動，Time Auction在「跨企業義工週」籌備期內亦提供付費服務，協助企業按需要匹配優質NGO，及預定活動時間和場地。

梁嘉寶稱，企業希望能直觀接觸到所幫助的群體，並參與創新有趣的義工體驗，例如與長者共進晚餐、陪伴小朋友畫畫或與動物互動。其中，10至30人規模的義工活動最受歡迎。梁續稱，此次參與「跨企業義工週」的公司涵蓋高盛、Lululemon等多家國際金融機構及一眾知名品牌，以及城巴、海洋公園等知名本地企業。

[ESG 環保‧社會‧管治]