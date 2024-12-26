明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

葉景強凱滙1房648萬沽 持貨3年實蝕130萬

【明報專訊】二手市况疲弱，市場續錄業主蝕賣個案。資料顯示，由資深投資者葉景強（King Sir）持有，觀塘凱滙2座低層單位，實用面積452方呎，1房間隔望市區景，本月初以648萬元易手，實呎14,336元。葉氏2021年9月以742萬元購入，持貨3年，帳面蝕讓94萬元或13%，若計及印花稅等交易雜費，實際蝕約130萬元或18%。

除住宅物業外，葉氏今年亦放售商舖，今年9月委託代理放售旺角窩打老道57至59號柏齡大廈2樓，面積約2339方呎，連租約以2300萬元放售、呎價約9833元。物業現由一家護老院承租多年，月租約9.2萬元。葉氏等於2020年12月以2000萬元購入，若以2300萬元售出，帳面料可獲利約300萬元或15%。

港灣豪庭兩房589萬沽 低市價5%

大角嘴港灣豪庭錄低市價成交，港置市務經理（銷售）鄺偉源表示，該單位為3座極高層，實用344方呎，兩房戶向東南，享維港景，原業主兩個月前以630萬元放售，至近日始獲同區客洽詢，雙方議價後減價41萬元或6.5%，以589萬元成交，實呎17,122元，較市價低約5%。

鄺氏透露，買家為首置客，心儀物業享海景兼有天台，睇樓兩次後決定購入。原業主2020年1月以約710萬元購入，轉手帳面虧損約121萬元，連使費料實蝕逾160萬元或23%。

滙都II兩天售5伙套逾2210萬

新盤市場亦淡靜，平安夜及聖誕節兩天只錄逾20宗一手成交，其中由泛海（0129）發展的元朗洪水橋滙都II，樓花期約6個月，泛海執行董事關堡林表示，項目在過去兩天售出5伙，套現逾2210萬元。買家看好北都發展，加上項目售價吸引，故購入單位。

另啟德跑道區新盤亦錄得成交，由會德豐牽頭發展的現樓項目DOUBLE COAST I，昨日售出一伙特色戶，單位為第5座6樓A室，屬低座連天台特色戶，實用426方呎，附353方呎天台，成交價953萬元，實呎22,371元。同屬現樓項目的中海外（0688）旗下啟德跑道區維港1號，昨日售出一伙，為1A座26樓D室，實用444方呎，屬兩房（開放式廚房）間隔，售價910.4萬元，實呎20,505元。

相關字詞﹕會德豐 DOUBLE COAST I 維港1號 中海外 滙都II 關堡林 King Sir 葉景強

上 / 下一篇新聞