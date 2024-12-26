央行行長未就1月加息表態 日圓走弱

植田和男表示，日本央行會關注國內國外的各種風險因素，以及研究相關因素將如何影響日本經濟活動、物價的前景及風險，需維持低利率支持日本經濟發展。日本央行本月暫緩加息，植田和男亦發表鴿派的言論，認為美國下屆政府的財政及貿易政策，對美國、全球經濟以至金融市場將產生巨大影響，將在每次會議審視所有數據來決定貨幣寬鬆政策。

分析認為，相關言論意味着日本央行下月會議加息的概率下降，令市場感到意外，日圓匯率亦相應下滑。

韓央行：經濟臨下行壓力 擬續減息

此外，韓國央行昨日發表《2025年貨幣信用政策運營方向》報告，指考慮到明年經濟下行壓力加大，將再採取減息措施。韓國央行預期，明年物價升幅有望回穩，但考慮到政治不確定增加、主要產業全球市場競爭激烈、貿易環境變化等負面因素，央行將繼續減息，以保持物價平穩上升，緩解經濟下行壓力。

金融市場方面，韓國央行表示，美國新政府經濟政策方向、地緣政治風險等政策不確定增加，將加強對金融市場及系統的早期預警職能，必要時及時採取債券附買回交易（RP）等措施穩定市場。