明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

央行行長未就1月加息表態 日圓走弱

【明報專訊】據彭博社報道，日本央行行長植田和男昨日出席會議時重申，央行需詳細觀察經濟風險，調整貨幣寬鬆程度的時機和步伐，將取決於未來經濟活動、物價以及金融狀况的發展，未有為下月是否加息表態。植田和男昨午發表講話後，日圓兌美元曾跌至157.37水平。

植田和男表示，日本央行會關注國內國外的各種風險因素，以及研究相關因素將如何影響日本經濟活動、物價的前景及風險，需維持低利率支持日本經濟發展。日本央行本月暫緩加息，植田和男亦發表鴿派的言論，認為美國下屆政府的財政及貿易政策，對美國、全球經濟以至金融市場將產生巨大影響，將在每次會議審視所有數據來決定貨幣寬鬆政策。

分析認為，相關言論意味着日本央行下月會議加息的概率下降，令市場感到意外，日圓匯率亦相應下滑。

韓央行：經濟臨下行壓力 擬續減息

此外，韓國央行昨日發表《2025年貨幣信用政策運營方向》報告，指考慮到明年經濟下行壓力加大，將再採取減息措施。韓國央行預期，明年物價升幅有望回穩，但考慮到政治不確定增加、主要產業全球市場競爭激烈、貿易環境變化等負面因素，央行將繼續減息，以保持物價平穩上升，緩解經濟下行壓力。

金融市場方面，韓國央行表示，美國新政府經濟政策方向、地緣政治風險等政策不確定增加，將加強對金融市場及系統的早期預警職能，必要時及時採取債券附買回交易（RP）等措施穩定市場。

相關字詞﹕日本加息 植田和男 日本央行 韓國 日本

上 / 下一篇新聞