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經濟

MLF本月淨回籠1.15萬億人幣破紀錄 分析：降準機率增 最早年內落地

【明報專訊】中國人民銀行昨日宣布，開展3000億元（人民幣，下同）MLF（中期借貸便利）操作，中標利率為2厘，符合市場預期。完成操作後，中期借貸便利餘額尚有5.089萬億元，連續縮量5個月，共減少2.181萬億元。由於今個月有1.45萬億元MLF將到期，因此扣除新開展的3000億元1年期MLF，錄得淨回籠1.15萬億元，創下自2014年推出MLF以來月度最大淨回籠金額。

明報記者 陳偉燊

人行昨日亦以固定利率、數量招標方式，開展了1923億元逆回購操作。期限7天，操作利率1.5厘。若以單日計，扣除到期的7天逆回購3876億元之後，單日淨投放1047億元。不過，市場反應不大，隔夜和7天質押式回購加權利率微幅走高，仍在近期低位範圍運行。中國外匯交易中心昨日定出人民幣中間價7.1868，較前日升值8基點（1萬基點等於1元）。截至昨午4時後，在岸人民幣報7.2988，跌0.06%，離岸價報7.2998，升0.1%。

不過相對MLF剛推出時，其作為政策工具的色彩已經淡化。為應對市場對中長期流動性的需求，人行的政策工具箱已經再度擴充，買斷式逆回購和國債買賣更成為近期主要使用的工具。截至11月底，人行通過國債淨買入和買斷式逆回購操作，累計向市場投放流動性高達2萬億元。

光大銀行：信貸市場年尾例淡

彭博社引述中信證券首席經濟學家明明表示：「MLF淨回籠增加了中國降準的可能，預計最早可能在年內落地。」他還指出，人行將使用多種工具保持流動性充裕，預計2025年人行將減息40至50個點子（100點子等於1厘）。內地媒體還引述其團隊分析指出，在銀行間流動性相對充分，加上對MLF需求不高，人行選擇大幅度回籠MLF資金，既避免大水漫灌和資金空轉的風險，亦繼續淡化MLF對於流動性市場的影響。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華接受內地媒體訪問稱，MLF縮量操作主要是受季節因素，以及信貸市場在年尾例淡影響，加上近期央行加大逆回購調節力度，市場流動性保持充裕，同業存單利率維持低位，市場在對降準減息有預期下，亦影響到對MLF資金需求。

A股窄幅波動 農行創新高

昨日聖誕假期港股休市，內地A股呈現窄幅波動，當中滬深300指數只升0.05%至3985點，上證綜指及深證成指分別跌0.01%及0.64%，分別見3393點及10,603點。國有大銀行表現呈現強勢，當中農業銀行（滬：601288）升1.14%，高見5.31元創新高。另外日股及台股分別受汽車股及資訊科技股支撐下上升（見表）。

相關字詞﹕人民幣 農業銀行 中期借貸便利（MLF） 中國人民銀行

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