馬斯克狠批聯儲：冗員多到離譜

加息後聯儲利息支出大 累勁蝕

有別於很多聯邦政府部門，美聯儲並非透過國會預算程序獲取資金，其收入主要來自所持的美國國債利息及各種收費。當錄得年度盈餘，美聯儲更要將款項上呈美國財政部。在美聯儲2022年大幅加息前，美聯儲每年向財政部提供約1000億美元，不過在利率上調後，其利息支出激增，以致去年錄得逾千億美元帳面虧損。目前美聯儲每年開支約60億美元。

特朗普曾與鮑威爾屢現衝突

特朗普以往曾因不滿利率過高而與美聯儲主席鮑威爾屢起衝突。在競選期間，特朗普主張自己應對貨幣政策及利率水平享有發言權。他近日更戲稱鮑威爾的職務，是「政府中最偉大的工作」，每個月到辦公室一次，然後看擲毫結果。鮑威爾沒有直接回應特朗普的評論。

不過歐洲央行行長拉加德以歐洲央行的工作為例，反駁特朗普的言論，指歐洲央行數以千計的經濟學家、法律專家、電腦科學家等每天努力工作，捍衛歐元，就如美聯儲捍衛美元，並非每月才工作一次。目前美聯儲位於華府的美聯儲理事會，以及12家地區銀行僱有2.4萬人，相比歐洲央行及其成員國的央行架構，人手較為精簡。

特朗普近日提名了經濟學家Stephen Miran擔任白宮經濟顧問委員會主席，後者是美聯儲的批評者，主張加強對美聯儲的政治控制。

（綜合報道）

[國際金融]