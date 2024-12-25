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經濟

中國據指明年發3萬億特別國債 規模創新高 增財策力度振經濟

【明報專訊】路透社引述消息，中國明年特別國債發行規模將達3萬億元（人民幣，下同），規模創歷來新高，以增加財政政策力度以刺激經濟，並降低明年美國或上調進口貨品關稅對內地經濟的衝擊。

明報記者 歐陽偉昉

消息人士指出，債券款項將用於支持消費，包括消費補貼、企業設備升級，以及為創新行業提供資金。集資所得的其中1.3萬億元，將支持「兩重」項目，即國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設，以及「兩新」項目，即大規模設備更新和消費品以舊換新。發改委本月表示，今年1萬億元特別國債資金，其中約七成用於支持「兩重」項目，其餘用於「兩新」項目。

逾1萬億投資新質生產力

另消息人士稱，明年逾1萬億元的發債金額，將用於投資「新質生產力」，包括電動車、機械人、半導體和綠色能源，而其餘資金將用於大型國有銀行的資本重組，因為大行面臨淨息差收窄、利潤下降和不良貸款上升的問題。發改委未有回應路透查詢。

3萬億元特別國債發債規模，等於2023年內地GDP的2.4%，月中舉行中央經濟工作會議提出，明年提高財政赤字率，確保財政政策等更為有力。路透社早前引述消息人士指出，內地計劃明年將預算赤字率，由今年預算的3%提高至創紀錄的4%。華僑銀行大中華區研究主管謝棟銘認為，發行3萬億元超出市場預期，由於中央政府是內地唯一有能力提高槓桿的實體，中央發行債券可視為積極進展，或為經濟增長提供新增支持。內地今年3月公布，擬連續數年發行超長期特別國債，今年1萬億元已於11月完成發行，資金本月已足額撥付。

內地明年或大增債券供應，帶動長期債價下跌，債息從歷史低位回升，截至下午6時，10年期國債孳息率為1.735厘，較周一上升2.9點子（1厘等於100點子），中美10年期息差收窄1.8點子至2.8755厘，按彭博數據，近日中美10年期國債息差倒掛幅度處2002年以來最大水平（見圖）。

內地債息回升 與美息差收窄

雖然美匯指數回升至108.2水平，不過債息上升帶動人民幣走強，離岸人民幣升60點子（1元等於1萬點子）報7.3019，在岸人民幣升3點子至7.298。

相關字詞﹕中國經濟 超長期特別國債 財政政策 人民幣

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