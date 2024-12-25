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經濟

中銀為先正達牽頭安排350億銀團

【明報專訊】中銀香港（2388）公布，為農業化工企業先正達香港，牽頭安排一筆45億美元（約349.5億港元）的3年期及5年期可持續發展表現掛鈎銀團貸款，為今年亞太區內最大規模的可持續發展表現掛鈎貸款。中銀香港擔任此筆銀團貸款的牽頭行、簿記管理人、代理行，以及可持續發展結構協調行，香港品質保證局則擔任獨立外部審核機構。

冠絕今年亞太區可持續表現貸

中銀表示，貸款將用於先正達香港的再融資及一般企業用途，包括支持落實相關可持續發展目標，以彰顯其對可持續發展的承諾。

中銀香港作為此筆銀團貸款的可持續發展結構協調行，協助先正達訂立可持續發展目標，並協調取得香港品質保證局的第二方意見。

反應熱烈 超購2.6倍

中銀香港環球企業金融部總經理盧莹表示，該筆銀團貸款原計劃籌組30億美元，由於市場反應熱烈，獲得超過2.6倍的超額認購，最終增加至45億美元。該行已連續19年保持港澳地區銀團貸款市場安排行的首位，將繼續推動綠色和可持續金融發展，為客戶提供合適的金融方案，支持及鼓勵企業實現可持續發展目標，助力低碳經濟轉型。

先正達集團於2017年被國企中國中化以440億美元收購，為中化控股旗下農化板塊的營運平台，也是全球最大的農化公司，在植物保護、種子和作物營養產品市場佔據領先地位，業務遍佈100多個國家。

相關字詞﹕先正達 銀團貸款 可持續發展 中銀香港

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