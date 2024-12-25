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經濟
新股

佑駕暗盤最多升12% 英諾賽科下限定價

【明報專訊】智能駕駛及智能座艙解決方案供應商佑駕創新（2431）本周五主板掛牌，昨日暗盤先報喜，於三大交易場收報18.3元至18.98元，介乎升7.65%至11.65%。

佑駕創新於耀才暗盤表現最佳，收報18.98元，較定價17元升11.65%，成交11.95萬元。不計手續費，每手200股帳面賺396元。至於在輝立及富途暗盤分別收報18.66元及18.3元，升9.77%、及7.65%。

賽目科技通過上市聆訊

另外，彭博社引述消息報道，內地氮化鎵晶圓製造商英諾賽科（2577）將以招股範圍下限30.86元定價。以該定價計，英諾賽科將集資14億元。該股在港公開發售已於23日截止，預計於12月30日掛牌。

另有智能網聯汽車（「ICV」）仿真測試公司賽目科技周一晚通過港交所上市聆訊，有機會短期開始招股，光銀國際為獨家保薦人。

根據弗若斯特沙利文資料，按2023年收入計，賽目科技是中國ICV測試、驗證和評價解決方案行業的最大市場參與者，市場份額約為5.3%。招股書續指出，公司業務具有季節性，於下半年交付的項目及錄得的收入均高於上半年。

財務方面，賽目科技2023年全年收入1.76億元（人民幣，下同），按年增長21.38%，盈利5548萬元，按年升10.2%；今年上半年，收入5556萬元，按年大增156.9%，虧損4743萬元，按年收窄52%。

三花智能擬來港上市或籌至少5億美元

另外，半導體科創板公司峰岹科技（滬：688279）昨公布董事會通過議案，計劃到港發行H股上市。同時據彭博社引述知情人士報道，溫控系供應商三花智能（深：002050）計劃來港上市，集資或最少5億美元。

明報記者

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