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經濟

年結前拆息抽高 港匯創兩個月高

【明報專訊】臨近年底，短期港元拆息抽高，隔夜港元拆息昨升44.49點子（1厘等於100點子），報4.4744厘，見11月11日以來最高，兩周拆息接近5厘，上升26點子報4.9246厘，見10月以來最高，1周拆息亦升35點子至4.8842厘。與按揭利率相關的1個月港元拆息，昨日上升0.8點子，報4.5395厘，較美元1個月有抵押隔夜融資參考利率（SOFR）高20點子。

美匯強勢 高見108.2

港匯延續月中以來偏強走勢，昨日午後最高見7.7654，見逾兩個月高位，截至晚上8時半，港匯報7.7676，上升38點子（1元等於1萬點子）。美匯指數昨日延續上周中議息後的強勢，昨日一度高見108.2，截至晚上8時半報108.13，上升0.04%，保持在兩年高位水平。美債長息續升，10年期美債孳息率報4.607厘，升0.31%，續見5月以來高位，2年期國債報4.353厘，無升跌。華僑銀行香港經濟師姜靜表示，美匯指數重上108上方，兌主要貨幣均走高，其中以日圓、英鎊跌幅最大。聖誕前夕市場交投淡靜，美匯指數續見於高位徘徊，本月剩餘時間由於流動性減少；特朗普就任美國總統臨近，外匯市場波動有機會加劇。聯儲局降低明年減息預期，與其他主要央行貨幣政策分歧擴大，美元短期料將繼續在高位整固。

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