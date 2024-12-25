大手客掃MIAMI QUAY I 平安夜4580萬連購3伙

滙都II連沽兩伙 共吸金逾900萬

此外，泛海（0129）洪水橋滙都II，新近連沽兩伙，共涉資約940萬元，分別為6座11樓A09室，實用450方呎，成交價466.48萬元，呎價10,366元；另同座8樓A08室，以473.75萬元售出，實用449方呎，呎價10,551元。

泛海國際執行董事關堡林表示，滙都全盤已累售578伙，套現逾28億元。

美聯：本季一手售4500伙 按季升94%

另據美聯物業研究中心綜合一手住宅物業銷售網資料及市場消息指出，本季（截至12月23日）全港錄4500宗一手成交，較第三季2318宗大升約94%，創自2020年第四季後4年次高，宗數僅次於今年首季「撤辣」初期約4800宗水平。

天璽．天1期為本季成交最多新盤

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，若將本季（截至12月23日）4500宗一手成交按新盤劃分，啟德天璽．天第1期成為本季成交量最多的新盤，緊隨其後的包括黃竹坑BLUE COAST II、元朗The YOHO Hub II、屯門NOVO LAND 3B期、長沙灣瑜悅。

上述5個項目季內共錄約1775宗一手成交，佔同期全港一手成交量近四成。劉又稱，隨着本季一手成交量顯著回升，帶動本年（截至12月23日）全港一手成交量升至15,479宗，較去年全年10,434宗高約48%，並創3年新高。值得留意的是，今年一手宗數亦輕微高於近10年平均每年約14,950宗約3.5%。

[香港地產]