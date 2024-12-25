明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
香港地產

世茂45億放售東涌酒店 低逾年半前三成

【明報專訊】陷入財困的內房世茂（0813），繼續積極出售資產解困。市場消息指出，由世茂與明發（0846）合作發展的東涌世茂喜來登酒店及福朋喜來登酒店，在新冠疫情爆發後、2020年底開業，開業僅約4年。去年3月已委託代理放售，當時叫價達65億元，放售逾一年半仍未售出，世茂等新近大幅減價逾30%至45億元，平均酒店房價則由533萬元大減至369萬元。

上述為全港第二多房間酒店，世茂去年3月起委託代理放售項目，放售價不低於65億元，以1219間客房計，折合平均每個房間約533萬元，總樓面61萬方呎計，呎價1.06萬元。項目放售一年多仍未售出，據市場人士指出，世茂新近大幅劈價逾三成，現叫價由45億元起，即平均每個房間約369萬元，平均呎價則約7373元。資料顯示，上述項目所在地皮，由世茂伙明發2014年以18.3億元投得，每方呎樓面地價約2998元。世茂中標後指出，預期項目投資額約50億元水平。項目2020年落成，提供1219間客房；另設3萬方呎零售樓面，總樓面約61萬方呎。代理資料顯示，上述酒店今年11月入住率為96%。

共1219間房 平均每間房369萬

事實上，早年多間內房在港插旗，巨額購入物業或地皮等，世茂是其中之一，惟近年陷財困而變賣資產。世茂今年5月以約7.3億元出售中環中心63樓全層，面積26,234方呎，呎價約2.8萬元，較2017年以402億元、平均呎價3.3萬元向長實（1113）購入價低約15%。

此外，世茂亦出售有份投資的發展項目，如2014年與英皇（0163）等以27.808億元、每方呎樓面地價逾3.08萬元，投得的南區壽臣山道15號，2022年初以10.47億元售出項目40％權益，予中渝置地（1224）及資本策略（0497）合資公司。至於世茂2017年與信置（0083）等以172.88億元、每方呎樓面地價1.75萬元，投得的長沙灣興華街西地王（現發展為維港滙），2021年以20.86億元把項目22.5%權益悉數售予合作伙伴。世茂目前在港最大規模項目，要數到2017年以70.2億元投得的石硤尾大窩坪延坪道豪宅地。市場消息指出，項目過去曾有買家洽購該項目的股權，但未獲證實。

[香港地產]

相關字詞﹕東涌 許榮茂 福朋喜來登酒店 世茂喜來登酒店 世茂

上 / 下一篇新聞