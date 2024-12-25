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經濟
香港地產

內地高才5270萬入市君臨3房海景戶

【明報專訊】市場再錄內地高才巨額入市豪宅個案。美聯分行高級區域營業董事李子樂表示，九龍站君臨天下本月至今暫錄3宗成交，較上月同期1宗增兩倍，其中位於1座極高層A室，實用1084方呎，3房連儲物室間隔，向南望海景，獲內地高才以5270萬元承接單位自住，實呎48,616元，低於市價約7%。原業主2014年5月4250萬元購入，帳面賺1020萬元或約24%。

柏傲莊3房1380萬沽 3年實蝕逾一成

此外，有換樓客於年底前入市大圍站柏傲莊3房蝕讓貨。中原地產分行副區域營業經理劉俊杰表示，大圍及沙田區本月暫錄約50宗二手成交，其中大圍柏傲莊剛錄本月首宗成交，位於3B座中層E室，實用面積701方呎，3房1套間隔，以1380萬元易手，實呎19,686元。買家為換樓客，原業主2021年1488萬元一手買入，持貨約3年，帳面蝕約108萬元或約7%，連使費料實蝕約184萬元或12%。

換樓客865萬入市天宇海3房蝕讓貨

另中原地產分行資深區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山天宇海6B座中層C室，實用面積751方呎，3房1套間隔，獲換樓客以865萬元承接。原業主2021年1000萬元購入，持貨約3年，帳面蝕約135萬元或14%，連使費料實蝕178萬元或18%。

御景園3房502萬沽 8年實蝕17%

元朗御景園本月開齋即錄蝕讓，中原地產區域營業經理王勤學表示，御景園2座低層3室，實用647方呎，3房1套間隔，以502萬元沽出，實呎7759元，低市價約6%。

原業主2016年12月570萬元買入，持貨約8年，帳面蝕68萬元或12%，連使費料實蝕約96萬元或17%。

[香港地產]

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