美對華成熟製程晶片啟動貿易調查

美國白宮表示，該調查將針對中國在晶圓生產方面的「行為、政策和實踐」，以免美國市場過於依賴中國進口的低端晶片，對美國國家安全構成威脅。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，需要為這些晶片提供具彈性的供應鏈，因為新冠疫情期間，美國需要晶片卻得不到。她說，對海外供應商的依賴，導致生產線陷入困境，並推高家庭用品的成本。

儘管拜登政府過去4年一直致力限制中國取得先進晶片技術，雷蒙多受訪時卻指出，對中國的限制「並沒有妨礙中國的進步」，使美國對中國保持領先地位的關鍵，是聯邦政府對美國本土創新的資助。她說，試圖阻礙中國發展是「徒勞的」（fool's errand），《晶片法案》比出口管制更重要。 該法案撥款530億美元，推動美國企業投資半導體生產及創新。

（綜合報道）

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