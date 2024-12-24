美對華成熟製程晶片啟動貿易調查

【明報專訊】美國拜登政府周一宣布，對中國生產的成熟製程晶片啟動貿易調查，受影響的晶片涉及汽車、飛機、家電、電訊設備、醫療設備及武器等各個領域。今次調查有可能促使美國向中國製的老舊型號晶片，以及裝配了這些晶片的產品加徵關稅，或實施其他進口限制。由於美國政府換屆在即，意味對調查結果的任何反應，都將由特朗普的新政府決定。
美國白宮表示，該調查將針對中國在晶圓生產方面的「行為、政策和實踐」，以免美國市場過於依賴中國進口的低端晶片，對美國國家安全構成威脅。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，需要為這些晶片提供具彈性的供應鏈，因為新冠疫情期間，美國需要晶片卻得不到。她說，對海外供應商的依賴，導致生產線陷入困境，並推高家庭用品的成本。
儘管拜登政府過去4年一直致力限制中國取得先進晶片技術，雷蒙多受訪時卻指出，對中國的限制「並沒有妨礙中國的進步」，使美國對中國保持領先地位的關鍵，是聯邦政府對美國本土創新的資助。她說，試圖阻礙中國發展是「徒勞的」（fool's errand），《晶片法案》比出口管制更重要。 該法案撥款530億美元，推動美國企業投資半導體生產及創新。
（綜合報道）
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