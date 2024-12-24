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經濟
國際金融

對冲基金看淡日圓 料數月內貶值5%

【明報專訊】隨着美聯儲上周「鷹派減息」，預告明年將放慢減息，而日本央行則暫緩加息，預示美、日息差持續較大。對冲基金紛紛看漲美元、看貶日圓，預期日圓兌每美元在未來幾個月可能貶值多達5%，觸及165水平。日圓兌美元昨晚在157水平；每百日圓兌港元在4.94算左右。

彭博社指出，日本央行上周四（19日）公布議息結果後，美國證券存管結算公司（DTCC）的美元/日圓交易量總計逾230億美元，突破本月此前所創的150億美元高位。巴克萊銀行駐新加坡亞洲外匯期權主管Mukund Daga指出，儘管日本當局對日圓弱勢發出警告，對冲基金買入美元兌日圓的認購期權，以期待日圓將貶至160至165區間。今年迄今，日圓兌美元貶值逾11%。

野村國際亦指出，由於美聯儲和日央行的政策預期存在分歧，市場對日圓兌美元於2025年第一季走弱的投資興趣重燃。由於美元強勢，市場預期若日圓兌美元跌穿160大關，將會繼續下探。

美國債市目前出現違反常理的現象。自美聯儲於9月開始減息以來，美國10年期國債孳息率反而攀升超過0.75厘，創1989年以來減息周期頭3個月最大的升幅。債券交易員鮮有在美聯儲的寬鬆周期內遭受如此巨大損失，並憂慮明年這情况可能持續。

投資界料美長債息續升

美聯儲上周連續第3次會議減息之際，美國10年期國債孳息率漲至7個月高位。SEI Investments固定收益投資組合全球主管Sean Simko表示，美聯儲更趨鷹派，利率較長時間處於高位的預期，令美國國債重新定價，預計長債孳息率向上的趨勢將會持續。

Brandywine全球投資管理指出，美聯儲已進入貨幣政策的新階段——暫停階段。這種情况持續的時間愈長，市場就愈有可能對加息和減息作出相同反應。政策的不確定性將導致明年金融市場更趨動盪。

（綜合報道）

[國際金融]

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